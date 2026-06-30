Splatoon Raiders es el juego de disparos perfecto si ya estás harto de las partidas multijugador agotadoras

Me encanta todo lo relacionado con Splatoon... Excepto jugarlo, un problema que tal vez el próximo Splatoon Raiders pueda solucionar.

En mi opinión, el estilo artístico de la serie es uno de los mejores del increíblemente sólido catálogo de Nintendo. Cuenta con un atractivo mundo de fantasía urbana poblado por adorables personajes con aspecto de calamar que se siente a la vez moderno y fresco. Los colores brillantes y llamativos le dan a todo un aire decididamente de la Generación Z, que se ve reforzado aún más por la ropa urbana de moda que tu personaje puede usar en el juego.

El concepto de un juego de disparos en tercera persona basado en la tinta también es maravillosamente original, y me encanta cómo los escenarios inmaculados y en blanco se van cubriendo gradualmente con la tinta colorida de tu equipo a medida que avanzan las partidas. El problema, al menos para mí, es lo increíblemente agotador que se vuelve inevitablemente el modo jugador contra jugador (PvP) del juego. Tanto Splatoon 2 como Splatoon 3 me ofrecieron unas semanas de diversión al momento de su lanzamiento, pero después de un tiempo empecé a sentir que las únicas personas contra las que me emparejaban tenían miles de horas de juego y podían destruirme con un simple movimiento de muñeca gracias a los controles de movimiento tan precisos.

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Quizás sea un problema de habilidad, pero sé que no soy el único, y parece que Nintendo también se ha dado cuenta. Si bien Splatoon 3 ofrecía una campaña para un solo jugador, no era la más emocionante; sin embargo, el desarrollador claramente ha tomado todo lo que aprendió al crearla, junto con el DLC «Side Order» de estilo roguelike, y lo ha incorporado a este nuevo juego exclusivo para Nintendo Switch 2.

Jugando solo

(Image credit: Nintendo)

Después de jugar unas horas en un evento de presentación reciente, ya puedo ver que Splatoon Raiders se perfila como la experiencia definitiva para quienes, como yo, están enamorados de la serie pero simplemente no están hechos para el juego competitivo en línea. Todo lo que disfruté en los juegos principales está aquí, empezando por el creador de personajes.

Puedes elegir entre ser un Inkling, parecido a un calamar, o un Octoling (una especie alternativa introducida en la expansión de Splatoon 2), con varios tipos de cuerpo y peinados para explorar. Todos los diseños son fantásticos y están muy a la moda.

Me gustaron especialmente los lindos flequillos disponibles si eliges un Octoling, adornados con dijes de plástico brillantes como una modelo Fairy Kei. Al principio las opciones son limitadas, pero hay una buena variedad de atuendos geniales para desbloquear y personalizar aún más tu look.

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Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Nintendo) (Crédito de la imagen: Nintendo) (Crédito de la imagen: Nintendo)

El personaje que creas es un mecánico anónimo, atrapado en una isla remota junto a Shiver, Frye y Big Man (los icónicos presentadores de televisión de los programas «Deep Cut» del juego, que se activan cada vez que inicias sesión en Splatoon 3 y que, al parecer, también trabajan en secreto como un equipo de cazatesoros) tras una expedición que salió mal.

Esta isla sirve como tu mundo central, ofreciendo un pequeño campo de tiro y varias estaciones donde puedes mejorar tu equipo. La base en sí también se puede mejorar, agregando nuevos blancos al campo de tiro, desbloqueando nuevos tipos de mejoras de equipo e incluso introduciendo una pequeña máquina de arcade donde puedes jugar encantadores minijuegos de estilo retro.

Aunque yo me detuve a examinar cada pequeño detalle, la idea es que solo pases un poco de tiempo aquí entre misiones que puedes volver a jugar. Estas te llevan a las islas circundantes para luchar contra oleadas de Salmonids —las rabiosas criaturas acuáticas de los modos cooperativos Salmon Run de los otros juegos—.