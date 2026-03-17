La última actualización de Nintendo Switch 2 lleva el modo portátil a otro nivel: la he probado y los resultados son "increíbles"

La última actualización del sistema Nintendo Switch 2 ha incorporado un nuevo modo gráfico

Mejora la calidad visual de los juegos de Nintendo Switch en la consola

Debes activarlo a través del menú de configuración del sistema

Ya está disponible la última actualización del sistema Nintendo Switch 2, y ha introducido discretamente una nueva función que lleva el rendimiento del modo portátil a otro nivel en ciertos juegos.

La versión 22.0.0 ya está disponible y cuenta con varias funciones nuevas. Las notas oficiales del parche de Nintendo destacan la nueva posibilidad de guardar notas en la lista de amigos, invitar a amigos a salas de GameChat y opciones adicionales de sintetizador de voz.

Más abajo en la página se encuentra la noticia de que la compañía ha agregado una función de «potenciación del modo portátil» para quienes juegan software original de Nintendo Switch. Esto ejecuta el juego con la configuración gráfica de la consola acoplada en lugar de la del modo portátil, lo que significa un aumento enorme en la resolución y el detalle en la mayoría de los juegos.

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Para habilitar el modo, simplemente abre el menú de configuración del sistema de tu Nintendo Switch 2 y desplázate hasta la pestaña del sistema. Haz clic en ella y luego presiona el botón de manejo del software de Nintendo Switch antes de activar el control deslizante de mejora del modo portátil.

(Image credit: Nintendo)

Una advertencia en el menú explica que los resultados «variarán en función del software que se esté ejecutando» y aclara que esto no afecta en modo alguno a los juegos de Nintendo Switch 2. También indica que algunas funciones del software podrían verse afectadas y que la duración de la batería podría reducirse.

Curiosamente, también explica que los mandos Joy-Con 2 se registrarán como un Nintendo Switch Pro Controller cuando se conecten a la consola.

He estado probando el modo durante toda la mañana y los resultados son bastante increíbles. Juegos que antes se veían borrosos, como Mario + Rabbids Sparks of Hope, han mejorado sustancialmente, con una resolución notablemente mejorada que da como resultado una imagen mucho más nítida incluso en la pantalla pequeña.

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No es tan transformador como un parche completo de Nintendo Switch 2, y los juegos más intensivos de Switch, como Life is Strange: Double Exposure, siguen sintiéndose muy lentos, pero, de todos modos, voy a tener esta función activada en todo momento de ahora en adelante.

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