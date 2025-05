Hogwarts Legacy recibirá un gran impulso visual en Nintendo Switch 2 gracias al DLSS de Nvidia, pero podría faltar otra característica clave

Una nota de prensa japonesa confirma que Hogwarts Legacy funcionará a 1440p en Nintendo Switch 2 usando DLSS mientras esté acoplada y a 1080p en modo portátil

Vendrá con iluminación y anti-aliasing mejorados y una mayor tasa de imágenes por segundo

Todavía no se menciona la Generación de Fotogramas de Nvidia, a pesar de la compatibilidad con DLSS.

¿Eres de los que no puede esperar para disfrutar de nuevos títulos en Nintendo Switch con la llegada de su nueva consola?

A pesar de las complicaciones y los temores de que los aranceles estadounidenses afecten a las ventas, Nintendo Switch 2 está a punto de llegar a los consumidores el 5 de junio, y ahora hay novedades sobre lo que podemos esperar de uno de sus juegos de lanzamiento.

Según 4Gamer, una nota de prensa japonesa afirma que Hogwarts Legacy tendrá una resolución de hasta 1440p en modo acoplado y 1080p en modo portátil, gracias al soporte DLSS de Nvidia. Esto es posible gracias al chip personalizado de Nvidia, que según Geekerwan, YouTuber de hardware para PC, es el T239.

Además de la resolución mejorada, el juego recibirá un importante impulso visual con iluminación mejorada, anti-aliasing, y notablemente una tasa de fotogramas mejorada. Cabe destacar que la versión para Switch del aclamado título funciona a 30 fps, pero a costa de sacrificar la calidad visual y de posibles caídas en las zonas con mayor carga gráfica.

Lo mismo se aplica a la versión de PC; aunque el rendimiento y la calidad visual son mucho mejores que en Switch, la generación de fotogramas de Nvidia es necesaria cuando se exploran zonas como Hogwarts, ya que el ritmo de fotogramas y las caídas de la tasa de fotogramas son un problema.

El problema potencial de Switch 2 es que la generación de fotogramas no parece estar incluida en el DLSS de Switch 2, lo cual no es de extrañar, ya que los propietarios de GPU Nvidia RTX 3000 (y anteriores) no tienen acceso a ella.

A pesar de la mejora del hardware (en concreto, la GPU T239), cabe preguntarse si juegos exigentes como Hogwarts Legacy, que es propenso a grandes caídas de rendimiento dependiendo del escenario, podrán ejecutarse a velocidades de fotogramas más altas sin la Generación de fotogramas.

La ausencia de generación de fotogramas pone a Switch 2 en desventaja frente a otros dispositivos portátiles

Por lo que parece, Hogwarts Legacy y muchos otros ports de Switch 2 dependerán de Nvidia DLSS para alcanzar velocidades de fotogramas más altas manteniendo una buena calidad de imagen. Sin embargo, lo único que me preocupa es que el chip no sea suficiente para superar la línea cuando se juegue a títulos exigentes triple A como Cyberpunk 2077, al menos sin acceso a la Generación de fotogramas.

Otros dispositivos portátiles como el Asus ROG Ally, el Lenovo Legion Go y ahora incluso el Steam Deck (a través de DeckyLoader) tienen acceso a la generación de fotogramas FSR 3 de AMD, lo que proporciona una mayor velocidad de fotogramas cuando es necesario. Ciertamente, no es la mejor solución en todos los casos, ya que la mayoría de los juegos necesitan una velocidad de fotogramas base decente para permitir que la generación de fotogramas funcione sin problemas, sin aumentar el retraso de entrada y el tartamudeo.

En cualquier caso, es una herramienta mejor que nada y, por ahora, parece que Nintendo Switch 2 no tendrá acceso a ningún software de generación de fotogramas. Ojalá me equivoque y, cuando se lance el 5 de junio, podamos analizar grandes resultados de rendimiento en juegos exigentes, pero no lo veo posible...