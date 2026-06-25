Comprar una Switch 2 para el próximo remake de Ocarina of Time va a ser una inversión que valdrá la pena si eres un fanático empedernido como yo
¡Oye, Link...! ¡Despierta! No te quedes dormido ante el precio más bajo de la Switch 2
Sé que todos estamos emocionados por la inminente apertura de los pedidos anticipados de GTA VI. Pero para mí, esa noticia comparte el primer lugar entre las más emocionantes de este mes, después de que Nintendo anunciara que el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time también saldrá a la venta más adelante este año. Así que, si te gustan los juegos de Zelda tanto como a mí y tienes una buena cantidad de dinero de sobra, te recomiendo sin duda que compres una Nintendo Switch 2 este Prime Day.
Como fanático acérrimo, la serie The Legend of Zelda ocupa un lugar permanente en mi mente. Me inicié con el sublime arte pixelado de *A Link to the Past* en la SNES, me puse muchas capas en *Majora’s Mask* y desterré la oscuridad en *Twilight Princess*. Pero sin duda fue *Ocarina of Time* el que más me impactó en su momento, gracias a su épica historia de viajes en el tiempo y a sus imágenes en 3D, que en ese entonces fueron revolucionarias.
Así que, aunque