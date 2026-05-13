Nintendo Switch 2 estrenará bundle que te permite elegir entre tres juegos

Esta es la oportunidad que estabas esperando, en junio habrá un increíble "Bundle Nintendo Switch 2: Elige tu juego", el cual incluira una consola NS2 y un código de descarga que se puede canjear por una versión digital de un juego seleccionado. A continuación todos los detalles.

El bundle estará disponible por tiempo limitado en las tiendas participantes y ofrece un buen valor en comparación con la compra de la consola1 y el juego por separado1, con la opción de elegir entre Mario Kart World , Donkey Kong Bananza o Pokémon Pokopia .

Nintendo Switch 2 ofrece una experiencia más potente y mejorada, brindando formas para que amigos y familiares se conecten y jueguen juntos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Disfruta de juegos a una resolución de hasta 4K2, explora la funcionalidad de control de mouse de los controles Joy-Con 2 rediseñados en juegos compatibles y utiliza la función GameChat 3 para sentir que estás jugando justo al lado de amigos y familiares, incluso si están a kilómetros de distancia.

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Cada Bundle Nintendo Switch 2: Elige tu juego viene con un código de descarga que se puede canjear por una versión digital de una de las siguientes aventuras en Nintendo Switch 2:

Mario Kart World ¡es el juego de Mario Kart más grande hasta la fecha! Sal a la carretera con Mario y sus amigos a través de un vasto entorno interconectado, donde los jugadores pueden competir sin interrupciones en pistas conectadas que ofrecen carreras de Mario Kart como nunca antes. Lleno de lugares a donde ir, carreras por ganar y la capacidad de explorar el mundo del juego a tu propio ritmo, Mario Kart World es diversión de ritmo rápido (o exploración tranquila) tanto para los fans de siempre como para los recién llegados.

¡es el juego de Mario Kart más grande hasta la fecha! Sal a la carretera con Mario y sus amigos a través de un vasto entorno interconectado, donde los jugadores pueden competir sin interrupciones en pistas conectadas que ofrecen carreras de Mario Kart como nunca antes. Lleno de lugares a donde ir, carreras por ganar y la capacidad de explorar el mundo del juego a tu propio ritmo, Mario Kart World es diversión de ritmo rápido (o exploración tranquila) tanto para los fans de siempre como para los recién llegados. Donkey Kong Bananza presenta una exploración (literalmente) innovadora mientras te abres paso destruyendo capa tras capa como Donkey Kong y Pauline. Con la fuerza bruta de DK y las habilidades especiales de canto de Pauline, puedes atravesar paredes, tallar túneles con tus puños, golpear directamente hacia el suelo e incluso arrancar trozos de terreno para balancearlos y lanzarlos. Cuanto más aplastes, más áreas se abrirán para explorar. El canto de Pauline también puede potenciar a Donkey Kong con diferentes Transformaciones Bananza, cada una con su propio poder único. Únete a ellos mientras se adentran en las profundidades subterráneas y descubren que este mundo bajo tierra es mucho más de lo que parece en la superficie.

presenta una exploración (literalmente) innovadora mientras te abres paso destruyendo capa tras capa como Donkey Kong y Pauline. Con la fuerza bruta de DK y las habilidades especiales de canto de Pauline, puedes atravesar paredes, tallar túneles con tus puños, golpear directamente hacia el suelo e incluso arrancar trozos de terreno para balancearlos y lanzarlos. Cuanto más aplastes, más áreas se abrirán para explorar. El canto de Pauline también puede potenciar a Donkey Kong con diferentes Transformaciones Bananza, cada una con su propio poder único. Únete a ellos mientras se adentran en las profundidades subterráneas y descubren que este mundo bajo tierra es mucho más de lo que parece en la superficie. Pokémon Pokopia es un encantador simulador de vida donde juegas como un Ditto que se ha transformado para parecer un humano y está tratando de restaurar un mundo marchito usando sus habilidades de transformación y nuevas capacidades de creación. Ponte cómodo mientras creas, construyes y te haces amigo de una variedad de Pokémon en una tierra vacía llena de posibilidades prometedoras.

Recuerda que Nintendo Switch 2 cuenta con controles parentales que permiten a los adultos gestionar el contenido al que sus hijos pueden acceder.

El bundle Nintendo Switch 2: Elige tu juego estará disponible por tiempo limitado hasta agotar existencias.