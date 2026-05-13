Nintendo Switch 2 estrenará bundle que te permite elegir entre tres juegos
Esta es la oportunidad que estabas esperando, en junio habrá un increíble "Bundle Nintendo Switch 2: Elige tu juego", el cual incluira una consola NS2 y un código de descarga que se puede canjear por una versión digital de un juego seleccionado. A continuación todos los detalles.
El bundle estará disponible por tiempo limitado en las tiendas participantes y ofrece un buen valor en comparación con la compra de la consola1 y el juego por separado1, con la opción de elegir entre Mario Kart World, Donkey Kong Bananza o Pokémon Pokopia.
Nintendo Switch 2 ofrece una experiencia más potente y mejorada, brindando formas para que amigos y familiares se conecten y jueguen juntos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Disfruta de juegos a una resolución de hasta 4K2, explora la funcionalidad de control de mouse de los controles Joy-Con 2 rediseñados en juegos compatibles y utiliza la función GameChat3 para sentir que estás jugando justo al lado de amigos y familiares, incluso si están a kilómetros de distancia.
Cada Bundle Nintendo Switch 2: Elige tu juego viene con un código de descarga que se puede canjear por una versión digital de una de las siguientes aventuras en Nintendo Switch 2:
- Mario Kart World ¡es el juego de Mario Kart más grande hasta la fecha! Sal a la carretera con Mario y sus amigos a través de un vasto entorno interconectado, donde los jugadores pueden competir sin interrupciones en pistas conectadas que ofrecen carreras de Mario Kart como nunca antes. Lleno de lugares a donde ir, carreras por ganar y la capacidad de explorar el mundo del juego a tu propio ritmo, Mario Kart World es diversión de ritmo rápido (o exploración tranquila) tanto para los fans de siempre como para los recién llegados.
- Donkey Kong Bananza presenta una exploración (literalmente) innovadora mientras te abres paso destruyendo capa tras capa como Donkey Kong y Pauline. Con la fuerza bruta de DK y las habilidades especiales de canto de Pauline, puedes atravesar paredes, tallar túneles con tus puños, golpear directamente hacia el suelo e incluso arrancar trozos de terreno para balancearlos y lanzarlos. Cuanto más aplastes, más áreas se abrirán para explorar. El canto de Pauline también puede potenciar a Donkey Kong con diferentes Transformaciones Bananza, cada una con su propio poder único. Únete a ellos mientras se adentran en las profundidades subterráneas y descubren que este mundo bajo tierra es mucho más de lo que parece en la superficie.
- Pokémon Pokopia es un encantador simulador de vida donde juegas como un Ditto que se ha transformado para parecer un humano y está tratando de restaurar un mundo marchito usando sus habilidades de transformación y nuevas capacidades de creación. Ponte cómodo mientras creas, construyes y te haces amigo de una variedad de Pokémon en una tierra vacía llena de posibilidades prometedoras.
Recuerda que Nintendo Switch 2 cuenta con controles parentales que permiten a los adultos gestionar el contenido al que sus hijos pueden acceder.
El bundle Nintendo Switch 2: Elige tu juego estará disponible por tiempo limitado hasta agotar existencias.
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