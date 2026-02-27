Nintendo aconseja a los jugadores de Switch 2 a instalar el parche del primer día de Resident Evil Requiem para solucionar varios problemas

Nintendo ha recomendado a los usuarios de Switch 2 que descarguen el parche del primer día de Resident Evil Requiem antes de jugar.

Se dice que el parche contiene «varias correcciones».

Las correcciones no se han revelado, pero esperamos que el parche solucione los problemas de velocidad de fotogramas que TRG encontró en Switch 2.

¿Estás listo para disfrutar de Resident Evil: Requiem en Nintendo Switch 2? De ser así, espera un momento, pues Nintendo sugiere que instales el parche del primer día de Resident Evil Requiem antes de entrar a Racoon City.

El nuevo juego de Resident Evil por fin ha salido hoy a la venta para PC y consolas, pero aquellos que jueguen en Nintendo Switch 2 quizá quieran pensar en descargar primero el parche del primer día del juego.

"El "parche del primer día" (ver. 1.1.0), que contiene varias correcciones, ya está disponible. Asegúrate de aplicar el parche del primer día antes de jugar", ha dicho Nintendo en una publicación oficial.

Nintendo no ha proporcionado detalles sobre los problemas que se solucionarán con el parche, pero sospechamos que podrían incluir algunos problemas menores de rendimiento que TechRadar Gaming encontró al jugar en la consola.

Aunque Requiem funciona bien en general, el editor de videojuegos Dashiell Wood sí que encontró algunas caídas en la velocidad de fotogramas, especialmente durante las secciones de Leon.

Resident Evil Requiem review after 20 hours: time to let go of the past?

"Básicamente, cada vez que juegas con Leon, la experiencia oscila entre "un poco irregular" y (en muy pocos casos) "casi injugable" debido a una tasa de fotogramas muy irregular", escribió.

"El objetivo es alcanzar los 30 fotogramas por segundo (fps), pero, según mi percepción, los segmentos de Leon rondan los 20 fps en el mejor de los casos".

"En una de las primeras secuencias de francotirador, en la que tienes que eliminar a los enemigos desde lejos, renderizar un área tan grande parece llevar al Switch 2 al límite, y de hecho fallé varios tiros debido a la pésima velocidad de fotogramas, lo que me llevó a varias pantallas de game over frustrantes".

Si estás pensando en comprar hoy el juego para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Switch 2 o PC, echa un vistazo a la reseña completa de Resident Evil Requiem de TechRadar Gaming.

