Nintendo acaba de lanzar Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition

La clave que hemos encontrado
- Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition (son muchas ediciones) ya está disponible.
- Esta versión promete una resolución 4K a hasta 60 fps.
- La actualización está disponible en la Nintendo eShop, y la versión física saldrá a la venta en abril.
¡No, no estás soñando, Nintendo lanzó Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition y aquí tenemos todos los detalles!
Dejando a un lado el horrible nombre, la Switch 2 Edition ya está disponible para su compra en formato digital en la Nintendo eShop. Y, como siempre, los propietarios de la versión original para Switch pueden actualizarla a la Switch 2 Edition por un módico precio. El 16 de abril de 2026 también estará disponible una versión física, y parece que será totalmente en cartucho, en lugar de una tarjeta Game-Key Card.
La ficha de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition en la Nintendo eShop se ha actualizado con las características de la edición Switch 2, que son las siguientes:
- Admite resoluciones mejoradas de hasta 4K en modo TV.
- Rendimiento mejorado de hasta 60 fps.
No esperes grandes novedades, al menos no más allá de lo que Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition ya añadió al juego base. Al igual que vimos con Animal Crossing: New Horizons y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, parece tratarse de una edición Switch 2 muy ligera que retoca el rendimiento y la calidad de imagen.
Y, para ser sinceros, el juego lo necesitaba. Me encantó Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition cuando lo jugué por primera vez el año pasado, pero el hardware de Switch tenía dificultades para mantener el juego a una velocidad constante de 30 fps en algunos momentos, y la naturaleza ajetreada de sus entornos hacía que la calidad de imagen se viera muy borrosa en ocasiones.
Ahora, sin embargo, estoy deseando volver a jugar gracias a estas mejoras. Y espero sinceramente que la trilogía Xenoblade Chronicles siga su ejemplo con sus propias mejoras para Nintendo Switch 2 Edition.
- Antonio QuijanoEditor