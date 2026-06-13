Modern Warfare 4 incluye un juego de disparos de extracción a gran escala: así es como DMZ es mucho más que un simple modo adicional

Call of Duty: Modern Warfare 4 parece ser el paquete definitivo de juegos de disparos en primera persona.

Combina una campaña para un jugador con calidad cinematográfica con un modo multijugador innovador y, tal como se detalló en el último Xbox Games Showcase, un juego de disparos de extracción prácticamente independiente llamado DMZ.

Los fans de toda la vida reconocerán este próximo modo como una evolución de la beta de DMZ que se lanzó con Modern Warfare 2 en 2022. Una vez más, los jugadores se lanzan a un mapa hostil y se enfrentan en una batalla por recursos escasos tanto contra escuadrones rivales como contra enemigos no jugables (NPC) que deambulan por el mapa, pero en esta ocasión se ha ampliado significativamente.

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En una visita reciente a la oficina de Los Ángeles del desarrollador Infinity Ward, el equipo me comentó que se creó utilizando todo lo aprendido de la beta original y prestando especial atención a la evolución del género de los shooters de extracción en general.

Se desarrolla en un mapa completamente nuevo: la extensa zona de exclusión de Hajin, una enorme franja de tierra que abarca partes de Corea del Sur, Corea del Norte y Rusia. Ha sido evacuada tras un fatal accidente nuclear descrito en la campaña, y los jugadores se lanzan en paracaídas como parte de una operación secreta de la CIA para recuperar tecnología militar abandonada.

Peligro inminente

(Image credit: Activision)

DMZ ofrecerá tres modos de juego distintos. Podrás completar misiones de la historia, enfrentarte a operaciones dinámicas con gran rejugabilidad o sumergirte en el juego con total libertad para recorrer y explorar el mapa.

Cada despliegue está diseñado para que resulte lo más distinto posible, con una variedad de factores que influyen en cómo se desarrollarán los acontecimientos. Los enemigos se mueven dinámicamente por todo el mapa, transportando cargamentos en convoyes letales que pueden suponer una grave amenaza para los jugadores. Puedes esperar encontrarte con tanques, helicópteros, gigantes blindados e incluso enjambres de drones.

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Por suerte, siempre existe la opción de una lucha sin cuartel. DMZ se ha creado con un sistema de sigilo que parece sorprendentemente profundo para un título de Call of Duty. Un medidor de detección en pantalla te avisa cuando estás a punto de ser visto, y matar a los enemigos en silencio te ayudará a evitar ser detectado.

Los jugadores que opten por entrar a tiros tendrán que lidiar con un sistema de búsqueda y captura casi al estilo de Grand Theft Auto, en el que el nivel de estrellas aumenta cada vez que te metes en una gran pelea, lo que provoca que oleadas de enemigos más avanzados se desplieguen y te persigan, lo que podría obligarte a retirarte antes de tiempo.

Un sistema meteorológico avanzado también es una parte importante de la experiencia. Las condiciones pueden variar desde días soleados con algún que otro chubasco hasta tormentas eléctricas y hasta nieve. Los desarrolladores incluso están trabajando en un sistema que debería hacer que las condiciones meteorológicas empeoren a medida que avanza la partida, reflejando el mayor peligro cuanto más tiempo permanezcas desplegado y ayudando a crear una verdadera sensación de urgencia.

(Image credit: Activision)

DMZ incluye sus propios sistemas de progresión que debes dominar, y cada uno de tus operadores cuenta con su propio árbol de rasgos que desarrollar. Puedes elegir diferentes operadores en los que especializarte, todos con roles distintos; por ejemplo, crear un personaje especializado en el saqueo sigiloso y otro más orientado al combate abierto.

Si mueres en el campo de batalla, pierdes tu botín, pero al menos tienes la oportunidad de recuperar a tu operador gastando el dinero que hayas conseguido reunir para enviar un equipo de evacuación.

Tampoco es solo a tus operadores a quienes estás desarrollando. Toda la experiencia de DMZ gira en torno a una Base de Operaciones Avanzada (FOB) que puedes mejorar con el botín saqueado. Se parece mucho al escondite mejorable de Escape from Tarkov, y cuenta con una impresora 3D que te permite fabricar equipo y un alijo para guardar tu botín más valioso.

Todo lo que he visto de DMZ hasta ahora sugiere que es un proyecto tan gigantesco que casi puede considerarse un juego en sí mismo, una opinión que comparte ampliamente el equipo de desarrollo.

"Creo que, con la combinación de los cambios en el modo multijugador básico [...] y el hecho de que DMZ sea un juego dentro del juego, con su propia progresión, un inventario permanente, mejoras y todo eso, creo que [Modern Warfare 4] es el más grande y, para nosotros, incluso el Call of Duty más impresionante en el que hemos tenido la oportunidad de trabajar", me dijo el director creativo multijugador del estudio, Joe Cecot, en una entrevista durante mi visita al estudio.

El modo estará disponible desde el primer día, cuando Call of Duty: Modern Warfare 4 se lance el 23 de octubre de 2026 para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, y Nintendo Switch 2.

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