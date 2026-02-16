Tomb Raider acaba de lanzarse para iOS y Android con todos sus mejores DLC y un precio realmente tentador
Ya cuenta con más de mil reseñas de cinco estrellas en Google Play
- Tomb Raider acaba de lanzarse para teléfonos móviles.
- Esta versión del juego de 2013 se ha optimizado para jugar en dispositivos portátiles y cuenta con múltiples ajustes gráficos.
- Incluso incluye un montón de contenido descargable y cuesta menos de 20$ / 13£.
¡Atención! Los maestros de las adaptaciones para móviles Feral Interactive lanzaron la versión para iOS y Android de Tomb Raider.
Lanzado originalmente en 2013 para PlayStation 3, Xbox 360 y PC, es el primer título completo de la serie para consolas que aparece en plataformas móviles. Se trata de un reinicio descarnado que explora los orígenes de la icónica heroína Lara Croft, y es la introducción perfecta a la serie si no has jugado a ninguno de los títulos anteriores.
Han pasado años desde que terminé esta entrega, pero esta nueva versión parece la excusa perfecta para volver a jugar. Se ha optimizado para una amplia gama de dispositivos, con múltiples ajustes gráficos orientados al rendimiento de alta gama o la fidelidad visual.
Además de los controles táctiles completos, es compatible con todos los mejores controladores móviles. Incluso puedes jugar con un teclado o ratón compatible en un iPad o dispositivo Android.
La versión móvil de Tomb Raider incluye todo el contenido del juego original, además de su DLC más significativo con añadidos como mejoras extra, trajes y mucho más.
Cuesta solo 19,99 $ / 12,99 £ en la App Store y Google Play Store, donde ya cuenta con más de mil reseñas de cinco estrellas. «Perfecto, sencillamente perfecto», escribió un comprador. «Es una obra maestra. Vale cada centavo que he gastado».
«Es una adaptación realmente excepcional. Bravo, Feral, como siempre», añadió otro. Muchos compradores también hacen comparaciones favorables con otras adaptaciones para móviles de Saber Interactive, entre las que se incluyen Hitman: Absolution y Grid Legends.
