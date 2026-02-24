Probé la nueva versión móvil de Tomb Raider y, dado su bajo precio, es una compra segura

Los desarrolladores de Feral Interactive vuelven con una nueva adaptación para móviles y, al igual que sus recientes trabajos con Hitman: Blood Money y Grid Legends, se trata de otra increíble demostración de lo fácil que puede ser trasladar juegos completos de consola a un formato móvil.

En esta ocasión se trata de Tomb Raider, que se lanzó originalmente para PC, PlayStation 3 y Xbox 360 en 2013. Se trata de un reinicio suave de la longeva serie de acción y aventuras, uno de mis juegos favoritos de la franquicia y al que siempre he querido volver a lo largo de los años.

Esta versión para móviles me pareció la excusa perfecta para volver a sumergirme en él y, después de jugar durante casi dos horas durante el fin de semana, puedo confirmar que es auténtico. Por solo 19.99 $ / 12.99 £ / 25.99 AU$, obtienes una versión completa de Tomb Raider con todos sus grandes DLC para un jugador, incluyendo trajes extra y mucho más.

Lo único que falta con respecto al lanzamiento original son sus mediocres modos multijugador competitivos, pero, sinceramente, no es que te estés perdiendo gran cosa.

(Image credit: Feral Interactive)

Al iniciarlo por primera vez, es difícil no quedar impresionado por lo bien que funciona. Es cierto que se trata de un juego antiguo, pero sigue siendo mágico verlo funcionar a una velocidad constante de 60 fotogramas por segundo (fps) con la configuración gráfica «Rendimiento» en mi Honor Magic 8 Pro equipado con Snapdragon 8 Elite. Mi teléfono tampoco se calentó demasiado mientras jugaba, lo que indica una gran optimización.

En el modo Rendimiento, esta versión también es impresionante a nivel visual. Es probable que el tamaño más pequeño de la pantalla le favorezca mucho, pero, en mi opinión, es sin duda una mejora con respecto al lanzamiento original para PS3, ya que a menudo parece estar a la altura de la versión mejorada para PS4, salvo por algunos recortes notables en la física del cabello de Lara Croft.

Aunque me encantó la fluidez del ajuste preestablecido de rendimiento, también hay un modo gráfico con una fidelidad ligeramente superior si no te importa un límite de velocidad de fotogramas de 30 fps más inestable. Incluso hay una opción dedicada de ahorro de batería, aunque no sentí la necesidad de usarla, ya que el modo de rendimiento no agotó la batería de mi teléfono como otros juegos móviles exigentes.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: Feral Interactive) (Crédito de la imagen: Feral Interactive) (Crédito de la imagen: Feral Interactive) (Crédito de la imagen: Feral Interactive) (Crédito de la imagen: Feral Interactive)

Los controles siempre serán una preocupación en cualquier consola o dispositivo móvil, pero Feral realmente se ha superado a sí misma en este caso. Para mí, Tomb Raider se controla a la perfección con la interfaz de la pantalla táctil, y hay varias opciones de diseño diferentes si no te gusta el estándar para diestros, además de la posibilidad de crear el tuyo propio.

Incluso disparar en tercera persona es fácil gracias a un modo de puntería conmutable y un botón de disparo específico, lo que hace que las primeras fases, como la emboscada sorpresa de los lobos, sean pan comido.

También se admite la vibración a través del motor de tu teléfono, aunque me pareció bastante molesta y demasiado fuerte en algunos momentos, así que la desactivé rápidamente. Sin embargo, tu éxito aquí dependerá probablemente de la aptitud de los motores de tu teléfono más que de cualquier otra cosa, así que no puedo culpar al estudio por ello.

(Image credit: Feral Interactive)

Para disfrutar de una experiencia aún mejor, también puedes conectar un controlador móvil. Todos los que probé funcionaron a la perfección, incluidos el clásico Backbone One (que se reconoció al instante) y un controlador inalámbrico Xbox estándar conectado por Bluetooth.

Los controles de la pantalla táctil desaparecen automáticamente cuando se empareja un controlador, lo que te ofrece una experiencia similar a la de una consola, aunque en una pantalla mucho más pequeña.

Si quieres probar el juego, Tomb Raider ya está disponible en Google Play Store y App Store. Puedes consultar la lista de chipsets Android recomendados en el sitio web de Feral Interactive para asegurarte de que disfrutarás de una experiencia fluida antes de comprarlo.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.