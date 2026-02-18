Después de esto, hay que tomarse en serio los juegos para Android: este smartphone con refrigeración líquida acaba de ejecutar la versión para PC de Cyberpunk 2077, y estoy impresionado

Cyberpunk 2077 ya se puede jugar completamente en el teléfono Android RedMagic 11 Pro.

El juego funciona a más de 30 fps cuando se utiliza FSR Frame Generation a través de la emulación de PC.

Esto significa que los teléfonos Android de gama alta ahora son capaces de ejecutar juegos AAA.

Los juegos para PC portátiles han avanzado mucho a lo largo de los años, con Steam Deck volviendo a situarlos en el punto de mira de los jugadores en 2020 y otros dispositivos como el Asus ROG Xbox Ally X ofreciendo mayor potencia y rendimiento en 2025. Ahora, estamos viendo cómo un dispositivo poco habitual ofrece resultados de rendimiento similares a los de la consola portátil de Valve.

Según informa Tom's Hardware, el teléfono Android RedMagic 11 Pro ejecuta Cyberpunk 2077 a más de 30 fotogramas por segundo mediante emulación de PC, como ha demostrado el popular canal de YouTube sobre tecnología ETA Prime. La emulación de PC en el teléfono Android es posible gracias al uso de diferentes capas de compatibilidad, en particular GameHub en la prueba de ETA Prime.

Para aclararlo aún más, se trata de Cyberpunk 2077 ejecutándose de forma nativa en un dispositivo Android de gama alta, sin ningún tipo de streaming, y es posible gracias al procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm que equipa el RedMagic 11 Pro. También se combina con una configuración de refrigeración líquida que le permite ejecutar juegos como Cyberpunk 2077 sin sobrecalentarse, como era de esperar, teniendo en cuenta los elevados requisitos del sistema del juego.

A 720p con el escalado equilibrado FSR 2.1 activado en la configuración gráfica baja, el juego alcanza hasta 37 fps, aunque en su mayor parte se mantiene en 30 fps o justo por debajo. Los resultados de rendimiento son aún mejores cuando se utiliza FSR 3.1 Frame Generation, ya que se mantiene en el rango alto de 40 fps, a veces incluso en 50 fps.

Al utilizar la configuración gráfica predeterminada de Steam Deck, el RedMagic 11 Pro se mantiene justo por debajo de los 30 fps y vuelve a alcanzar los 40 fps cuando se activa la generación de fotogramas FSR. Solo con esa configuración, supone un gran avance para un dispositivo Android de gama alta y demuestra que los teléfonos Android ahora son capaces de ejecutar juegos AAA.

Cyberpunk 2077 On An Android Phone! PC Emulation Is Getting GOOD! - YouTube Watch On

Es hora de tomarse en serio los juegos para dispositivos móviles

Aunque la emulación de Cyberpunk 2077 en PC del RedMagic 11 Pro no es perfecta, es un comienzo muy impresionante para lo que muchos habrían considerado imposible, ya que funciona a velocidades de fotogramas jugables.

La calidad de imagen no es la mejor y aún queda un largo camino por recorrer para replicar el rendimiento de una PC portátil para juegos, pero las pruebas demuestran que está más cerca de lo que pensábamos. También vale la pena señalar que esas pruebas se realizaron únicamente en Cyberpunk 2077, un juego que es un punto de referencia difícil para la mayoría del hardware de PC económico o de gama baja, por lo que se deben destacar las hazañas del RedMagic 11 Pro.

Si este Android puede ejecutar Cyberpunk 2077, entonces juegos menos exigentes como Hades, Street Fighter 6 o incluso GTA 5 también deberían funcionar a velocidades de fotogramas jugables. Es gratificante ver que los juegos móviles han llegado tan lejos, y estoy seguro de que pronto veremos versiones oficiales de juegos de PC en Android una vez que se utilicen chips más potentes en los teléfonos.

