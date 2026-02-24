Acaban de presentar un nuevo juego de Overwatch, pero no me sorprendería que te lo hubieras perdido
Se está trabajando en ello para Android e iOS
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
- Blizzard Entertainment ha anunciado un nuevo juego de Overwatch
- Overwatch Rush es un shooter de héroes con vista aérea para plataformas móviles
- Actualmente se encuentra en desarrollo y aún no se conoce la fecha de lanzamiento
¡Atención! Blizzard reveló de forma inesperada un nuevo shooter de héroes con vista central ambientada en el universo de Overwatch.
Bajo el título Overwatch Rush, se encuentra actualmente en «fases iniciales de desarrollo» y se está creando en exclusiva para dispositivos Android e iOS. Su objetivo es ofrecer acción en pequeñas dosis con partidas competitivas cortas en las que los jugadores se enfrentarán con algunos de los personajes más emblemáticos de la serie.
Las primeras imágenes del juego sugieren que héroes existentes como Tracer, Soldier 76, Mercy, Reinhart, Reaper, Lucio y otros aparecerán con habilidades similares a las de sus homólogos de Overwatch.
El juego está siendo desarrollado por un grupo de desarrolladores totalmente independiente del equipo principal de Overwatch dentro de Blizzard, por lo que no afectará al desarrollo del juego principal.
El juego será gratuito, con compras opcionales dentro del juego. Blizzard también ha confirmado que, por el momento, no es compatible con ningún controlador móvil, aunque es posible que se añada esta función más adelante durante el desarrollo.
Por el momento no hay ninguna información oficial sobre la fecha de lanzamiento, pero se pueden esperar novedades en el servidor oficial de Discord del juego a medida que se acerque la fecha.
El anuncio de este proyecto sigue a la reciente cambio de nombre de Overwatch 2 a Overwatch y a un renovado enfoque en el soporte a largo plazo del servicio en vivo.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.
Dash is an experienced tech journalist who currently serves as the Gaming Editor at TechRadar, where he helps oversee coverage of video games and related products.
Before joining the team, he was Contributing Writer at PLAY (formerly Official PlayStation Magazine) and has also written articles for many of the UK's biggest gaming magazines including Edge, PC Gamer, and SFX.
Now, when he's not getting his greasy little mitts on the newest hardware or gaming gadget, he can be found listening to J-pop or feverishly devouring the latest Nintendo Switch otome.
- Antonio QuijanoEditor