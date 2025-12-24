Los miembros Prime pueden conseguir un montón de juegos gratis en la última promoción de Amazon, incluido uno de los mejores juegos de estrategia para PC de la historia

Amazon ha incorporado recientemente su servicio Prime Gaming, injustamente infravalorado, a su servicio Luna, más amplio, y, aunque el nombre ha cambiado, si eres miembro Prime puedes seguir utilizándolo para conseguir un montón de juegos gratuitos.

Cada mes, el gigante minorista regala una serie de títulos para PC para plataformas como Epic Games Store, GoG y el propio lanzador para PC de la empresa. Reclamarlos todos es una forma estupenda de sacar un poco más de partido a tu suscripción y crear una pequeña biblioteca de juegos.

Este mes en particular, vale la pena echarle un vistazo al servicio, ya que no solo algunos de los juegos gratuitos son excelentes, sino que también pueden proporcionar un entretenimiento digital muy necesario durante las vacaciones. Como he mencionado, es necesario ser suscriptor Prime para conseguirlos, pero a partir de ese momento son tuyos, incluso si tu membresía caduca.

Consigue XCOM 2, Lego 2K Drive, Fallout 2 y mucho más

(Image credit: 2K)

Ahora mismo puedes conseguir una copia gratuita de XCOM 2, uno de los mejores juegos de estrategia de todos los tiempos y uno de mis títulos favoritos para PC. Ambientado en un futuro cercano en el que la Tierra está bajo el control de los alienígenas, te pone al mando de una operación de resistencia con un montón de misiones por turnos llenas de tensión y una pizca de gestión de bases.

Soy un gran admirador de sus opciones de personalización, que te permiten modificar los nombres y la apariencia de tu escuadrón de soldados de ciencia ficción a tu gusto. Recrea a tus amigos, familiares, enemigos o cualquier otra persona, pero no te encariñes demasiado, porque es un juego difícil y muchos miembros del equipo no llegarán a los créditos.

Me hubiera gustado que la copia incluyera algunos de los excelentes DLC, en particular la increíble expansión War of the Chosen, pero es difícil quejarse si es gratis. Si te encanta el juego, siempre puedes comprarlo barato más adelante, ya que está en oferta regularmente.

(Image credit: Visual Concepts / 2K)

También puedes hacerte con una copia de Lego 2K Drive, un juego de carreras de mundo abierto basado en el popular juguete de construcción. La personalización de los coches es la clave de este juego, ya que te permite construir tus propios vehículos únicos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Si te ha gustado la serie de televisión Fallout de Prime Video, no te puedes perder Fallout 2. Es un juego antiguo, sí, pero un clásico absoluto que sigue siendo válido hoy en día si te acostumbras a la cámara isométrica y a la interfaz de usuario un poco torpe.

Tiene un guion fantástico y un nivel de profundidad magnífico, lo que lo convierte en la forma perfecta de explorar más el universo de la serie después de que aparezcan los créditos.

También consideraría probar un poco Gylt. Es un juego de terror y supervivencia sigiloso que originalmente era exclusivo de Google Stadia (¿recuerdas Stadia?), lo que desafortunadamente significó que no obtuvo el seguimiento que merecía. No es perfecto, pero es divertido para los aficionados a los sustos y vale la pena el precio de, bueno, nada.

Para empezar a reclamar todos estos juegos y ver todos los demás títulos que se ofrecen, dirígete a la página de reclamación de Amazon Luna e inicia sesión con tu cuenta de Amazon.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.