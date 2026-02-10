Los desarrolladores de Resident Evil Survival Unit querían un miedo “medible”, y por eso analizaron las ondas cerebrales de los jugadores

El estudio JOYCITY, responsable de Resident Evil Survival Unit, monitorizó las ondas cerebrales de los probadores del juego para que este resultara "objetivamente aterrador".

El director comercial, Jun Seung Park, afirmó que el equipo "obtuvo resultados significativos que nos ayudaron a ajustar los niveles de miedo y la inmersión".

El equipo también tomó como referencia la serie principal para "capturar la misma sensación única en los dispositivos móviles".

¿Un juego que "asegura" dar miedo mediante monitoreo de ondas cerebrales? Así como lo lees, el estudio surcoreano JOYCITY, desarrollador de Resident Evil Survival Unit, aparentemente monitoreó las ondas cerebrales de los probadores del juego para asegurarse de que fuera lo suficientemente aterrador.

Así lo afirmó Jun Seung Park, director comercial de JOYCITY, quien declaró a This Is Game (traducido automáticamente por Automaton) que los desarrolladores querían asegurarse de que el juego para dispositivos móviles fuera «objetivamente aterrador» para los jugadores.

"Llevamos a cabo una prueba con un grupo focal basada en señales biológicas, en la que monitorizamos las ondas cerebrales, los movimientos oculares y el pulso de los jugadores para medir objetivamente sus niveles de tensión e inmersión", explicó Seung Park. "Aunque recibimos respuestas positivas en las encuestas, el análisis de las señales biológicas reales podía llevar a una conclusión diferente. A través de estos datos, obtuvimos resultados significativos que nos ayudaron a ajustar los niveles de miedo y la inmersión".

Un video de estilo documental en el canal oficial de YouTube de JOYCITY muestra a un grupo de probadores con dispositivos de medición de ondas cerebrales sujetos a la cabeza, por lo que queda claro que el estudio se esforzó al máximo para aumentar el factor de miedo.

Seung Park también habló de las referencias a los juegos originales de Resident Evil y dijo que el equipo intentó "capturar la misma sensación única en los dispositivos móviles", llegando incluso a imitar el diseño de sonido de la serie, en particular el sonido de los pasos en una escena sin música de fondo.

"Los 30 años de experiencia acumulada por Capcom resultaron ser muy valiosos", afirmaron.

El productor Dongkyun Kye añadió: "Al principio, me preocupaba si este enfoque sería eficaz, pero ver lo sorprendidos y tensos que se ponían los jugadores en esos momentos me tranquilizó".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Cabe mencionar que, al tratarse de una traducción automática, es posible que se hayan perdido algunos matices y contexto adicionales de los comentarios de Jun Seung Park y Dongkyun Kye.

Resident Evil Survival Unit se lanzó discretamente para dispositivos móviles el pasado mes de noviembre y pasó desapercibido incluso para los mayores fans de Resident Evil. La acogida fue, como mínimo, tibia: algunos jugadores elogiaron su exploración, pero criticaron la falta de terror del juego, las compras por tiempo limitado y las microtransacciones excesivamente caras.

Los fans de Resident Evil que no estén interesados en los juegos para móviles pueden esperar con interés la próxima entrega de la serie principal, Resident Evil Requiem, que se lanzará el 27 de febrero de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 y PC.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.