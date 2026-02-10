Los desarrolladores de Resident Evil Survival Unit querían un miedo “medible”, y por eso analizaron las ondas cerebrales de los jugadores
El estudio también se inspiró en los juegos originales de Resident Evil para intentar "capturar la misma sensación única en los dispositivos móviles"
¿Un juego que "asegura" dar miedo mediante monitoreo de ondas cerebrales? Así como lo lees, el estudio surcoreano JOYCITY, desarrollador de Resident Evil Survival Unit, aparentemente monitoreó las ondas cerebrales de los probadores del juego para asegurarse de que fuera lo suficientemente aterrador.
Así lo afirmó Jun Seung Park, director comercial de JOYCITY, quien declaró a This Is Game (traducido automáticamente por Automaton) que los desarrolladores querían asegurarse de que el juego para dispositivos móviles fuera «objetivamente aterrador» para los jugadores.
"Llevamos a cabo una prueba con un grupo focal basada en señales biológicas, en la que monitorizamos las ondas cerebrales, los movimientos oculares y el pulso de los jugadores para medir objetivamente sus niveles de tensión e inmersión", explicó Seung Park. "Aunque recibimos respuestas positivas en las encuestas, el análisis de las señales biológicas reales podía llevar a una conclusión diferente. A través de estos datos, obtuvimos resultados significativos que nos ayudaron a ajustar los niveles de miedo y la inmersión".
Un video de estilo documental en el canal oficial de YouTube de JOYCITY muestra a un grupo de probadores con dispositivos de medición de ondas cerebrales sujetos a la cabeza, por lo que queda claro que el estudio se esforzó al máximo para aumentar el factor de miedo.
Seung Park también habló de las referencias a los juegos originales de Resident Evil y dijo que el equipo intentó "capturar la misma sensación única en los dispositivos móviles", llegando incluso a imitar el diseño de sonido de la serie, en particular el sonido de los pasos en una escena sin música de fondo.
"Los 30 años de experiencia acumulada por Capcom resultaron ser muy valiosos", afirmaron.
El productor Dongkyun Kye añadió: "Al principio, me preocupaba si este enfoque sería eficaz, pero ver lo sorprendidos y tensos que se ponían los jugadores en esos momentos me tranquilizó".
Cabe mencionar que, al tratarse de una traducción automática, es posible que se hayan perdido algunos matices y contexto adicionales de los comentarios de Jun Seung Park y Dongkyun Kye.
Resident Evil Survival Unit se lanzó discretamente para dispositivos móviles el pasado mes de noviembre y pasó desapercibido incluso para los mayores fans de Resident Evil. La acogida fue, como mínimo, tibia: algunos jugadores elogiaron su exploración, pero criticaron la falta de terror del juego, las compras por tiempo limitado y las microtransacciones excesivamente caras.
Los fans de Resident Evil que no estén interesados en los juegos para móviles pueden esperar con interés la próxima entrega de la serie principal, Resident Evil Requiem, que se lanzará el 27 de febrero de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 y PC.
