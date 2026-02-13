Los desarrolladores de Dead Cells y Rogue Prince of Persia han anunciado un nuevo juego, Castlevania: Belmont's Curse, y lo necesito ya

Konami ha anunciado Castlevania: Belmont’s Curse

El juego ha sido desarrollado conjuntamente por el equipo de Dead Cells y los creadores de Rogue Prince of Persia, Motion Twin y Evil Empire

Saldrá a la venta este año para PS5, Xbox Series X y PC, y también habrá una versión para Nintendo Switch

Konami ha revelado Castlevania: Belmont’s Curse, una nueva entrega de la longeva serie de acción en 2D y lo que parece ser el primero de una serie de nuevos productos de Castlevania.

Desarrollado conjuntamente por Evil Empire, creadores de The Rogue Prince of Persia, y Motion Twin, desarrolladores de Dead Cell, Castlevania: Belmont’s Curse conmemora el 40 aniversario de la serie y se lanzará este año para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

También se ha confirmado una versión para Nintendo Switch a través del sitio web, aunque aún no se sabe cuándo se lanzará.

El nuevo tráiler compartido durante el State of Play de Sony el 12 de febrero muestra a un joven protagonista Belmont sin nombre luchando contra hordas de monstruos en el París de 1499, 23 años después de Castlevania Dracula's Curse y la reciente serie animada de Castlevania.

«Armado con un legendario látigo sagrado, el Vampire Killer, el sucesor de Trevor Belmont, y protagonista del juego, debe descender a la ciudad atacada por criaturas monstruosas y un castillo místico que se cierne sobre ella para dar caza a las bestias y salvar a los parisinos de la oscuridad eterna», afirmó Konami en un comunicado de prensa.

Los jugadores tendrán que dominar diferentes armas y hechizos mientras exploran las calles del París del siglo XV, incluido el látigo Belmont, que se puede utilizar para atravesar diversas zonas con el fin de descubrir habitaciones ocultas y llegar a áreas antes inaccesibles.

Las puertas de Castlevania se abren una vez más. Este año se cumple el 40 aniversario desde que el juego original «Akumajō Dracula» vio la luz por primera vez. En este año conmemorativo, «Castlevania» volverá a la vida.

«El primero es este título: Castlevania: Belmont's Curse. No se nos ocurrió ningún otro estudio con el que colaborar que no fuera Evil Empire y Motion Twin, estudios rebosantes de talento y pasión, para ofrecer un nuevo juego de acción en 2D basado en la exploración que captura la esencia de Castlevania y aporta innovaciones frescas».

Ahora es cuando las cosas se ponen interesantes. Konami ha dicho que este juego es «el comienzo de numerosos productos nuevos relacionados con Castlevania», lo que podría sugerir que hay más juegos en camino.

Tendremos que esperar para ver si se trata de remakes, remasterizaciones o proyectos originales de otros estudios.

