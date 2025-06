Little Nightmares III finalmente tiene fecha de lanzamiento en tus consolas y plataformas favoritas

¡La espera está a punto de terminar! Bandai Namco finalmente dio a conocer la fecha de lanzamiento de Little Nightmares III, título desarrollado por Supermassive Games. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

En resumen, LITTLE NIGHTMARES III se lanzará el 10 de octubre de 2025 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One, PC a través de Steam y Xbox en PC, y Nintendo Switch y Switch 2. Pero eso no es todo, la preventa ha comenzado hoy en todas las plataformas excepto en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, donde comenzarán en una fecha posterior.

La franquicia ha vendido 20 millones de unidades desde el lanzamiento de LITTLE NIGHTMARES en 2017.

Atrapados en Spiral, un mundo lleno de delirios, Low y Alone buscan una salida. A lo largo de su viaje, entran en el Carnevale, un parque de atracciones en ruinas que es el centro de atención del nuevo tráiler y del análisis en profundidad del juego, los cuales podrás ver a continuación:

Little Nightmares III – Prepárense para un paseo | Reserva ahora - YouTube Watch On

Little Nightmares III – Carnevale | 10 minutos de jugabilidad - YouTube Watch On

Las siguientes ediciones de LITTLE NIGHTMARES III están disponibles para reservar:

Edición estándar

Edición Digital Deluxe, que incluye Secrets of The Spiral - Expansion Pass y el paquete de trajes Residents Costumes Pack

Edición de coleccionista "Mirror Edition", que añade al contenido de la edición de lujo una figurita, una caja metálica, un libro de arte físico, la banda sonora en formato digital y físico, y algunas calcomanías.

Edición Premium Coleccionista "Spiral Edition", exclusiva de la tienda Bandai Namco, que contiene la figura de la edición coleccionista "Mirror", mejorada con una base de caja de música, un soporte para mando/teléfono Nome y una moneda de doble cara de Low y Alone.

La preventa dará acceso al conjunto de trajes Dark Six en todas las plataformas. La preventa de una copia digital también incluirá el acceso anticipado a LITTLE NIGHTMARES ENHANCED EDITION en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. El pase de expansión The Secrets of The Spiral incluye dos capítulos adicionales para explorar, que se detallarán más adelante, así como un conjunto de trajes exclusivo con un personaje que los fans reconocerán.

Además, se ha anunciado LITTLE NIGHTMARES ENHANCED EDITION para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, con una fecha de lanzamiento también fijada para el 10 de octubre de 2025. LITTLE NIGHTMARES ENHANCED EDITION lleva la historia de Six a un nuevo nivel gracias a mejoras técnicas, como la iluminación volumétrica y el trazado de rayos, así como a cambios en la jugabilidad, como una mejor ubicación de los puntos de control y ayudas para el juego, lo que permitirá a más jugadores descubrir el viaje de Six a través de la Fauce. LITTLE NIGHTMARES ENHANCED EDITION estará disponible de inmediato para aquellos que reserven una copia digital de LITTLE NIGHTMARES III en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

El último anuncio de juego del Little Nightmares Showcase es LITTLE NIGHTMARES VR: ALTERED ECHOES, que se ha anunciado que está en desarrollo en Iconik Studio.

Little Nightmares sigue expandiéndose más allá de los videojuegos, y se han anunciado varios proyectos más que abarcan diversos medios, como cómics, podcasts y mucho más.