Life is Strange: Reunion ha sido revelado y es la "conclusión emotiva" de la historia de Max y Chloe

Se ha revelado el próximo juego de Life is Strange

Life is Strange: Reunion se lanzará el 26 de marzo de 2026

El juego se anuncia como "el emotivo final" de la historia de Max y Chloe.

¡Atención! Square Enix reveló un nuevo juego de Life is Strange, y lo mejor de todo es que llegará dentro de unas semanas.

Life is Strange: Reunion se anuncia como "el emotivo final de la saga de Max y Chloe", que comenzó en 2015 con el lanzamiento del primer juego de Life is Strange.

Ambientado tras los acontecimientos de la entrega anterior, Life is Strange: Double Exposure, Reunion retoma la historia con Max Caulfield trabajando como profesora de fotografía en la pintoresca Universidad de Caledon. Al regresar de un viaje de fin de semana, descubre que la universidad está en llamas y solo puede escapar utilizando sus poderes de rebobinado, que regresan del primer juego.

Con tres días para descubrir el origen del incendio, las cosas se complican aún más cuando llega su amiga de la infancia (y antiguo interés amoroso) Chloe Price.

Los personajes de Double Exposure como Amanda están listos para regresar. (Image credit: Square Enix)

Por primera vez, tanto Max como Chloe serán jugables en el mismo juego, y la perspectiva alternará entre ambas a medida que se desarrolla la historia.

Esta entrega está dirigida por el estudio estadounidense Deck Nine, el equipo responsable de Before the Storm, True Colors y Double Exposure. El juego original, por no mencionar Life is Strange 2 y su spin-off The Awesome Adventures of Captain Spirit, fue creado por el desarrollador francés Don't Nod, que recientemente ha lanzado Lost Records: Bloom & Rage, el magnífico sucesor espiritual de Life is Strange.

Life is Strange: Reunion se lanzará el 26 de marzo de 2026 para Xbox Series X y Series S, PlayStation 5 y PC. Ya se pueden reservar varias ediciones del juego, incluido un «Twin Pack» de 59,99 dólares que incluye acceso inmediato a una copia de Double Exposure.

