Lenny Kravitz alimenta a sus enemigos con caimanes en el último tráiler de 007 First Light, que muestra el primer encuentro dramático del villano con Bond

IO Interactive ha lanzado un nuevo tráiler extendido de 007 First Light, en el que se ofrece una visión más detallada del villano del juego, Bawma, interpretado por el actor y músico Lenny Kravitz.

Bawma fue presentado durante los Game Awards 2025, pero en el tráiler extendido durante el IGN Fan Fest, podemos disfrutar de una secuencia cinematográfica del próximo juego con nuevas escenas que destacan su dramático primer encuentro con Bond y su mentor del MI6, John Greenway.

También se basa en la presentación inicial del personaje, retratándolo como un líder carismático e impredecible de una poderosa red de tráfico de armas en el mercado negro.

En el tráiler, vemos a Bond y Greenway colgados boca abajo sobre un foso de cocodrilos mientras Bawma monologa como un clásico villano de Bond. A continuación, hace que su secuaz empuje a otro de sus enemigos al foso para que sea devorado por los reptiles.

Solo quiero saber cómo va a salir Bond de esta...

Según IOI, Bawma es un poderoso adversario al que Bond debe enfrentarse y «desempeña un papel clave en el desarrollo de su aventura en 007 First Light».

Además del Bond de Patrick Gibson y el Bawma de Kravitz, se espera que el juego cuente con un reparto coral, entre los que se incluyen John Greenway, interpretado por Lennie James, y M, interpretada por Priyanga Burford.

La historia también se centrará en Bond y en una importante misión tras la reaparición del antiguo agente británico 009, que se ha vuelto renegado, aunque su identidad permanece oculta por ahora.

Tras un breve retraso, 007 First Light se lanzará el 27 de mayo de 2026 para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 y PC.

