Las guerreras K-pop" saltan al mundo de "LEGO" con una nueva colección de sets

¡Atención! Lego y Netflix anunciaron una nueva e increíble colaboración de sets Lego inspirados en una de las películas más populares de Netflix, "Las Guerreras K-pop".

La colaboración busca unir el universo de Las guerreras K-pop con el mundo de la construcción creativa con bricks de LEGO, con un nuevo producto que será revelado y estará disponible para preventa esta primavera, así como sets adicionales previstos para 2027.

Lena Dixen, vicepresidenta senior de Product Group, Core Businesses del Grupo LEGO, señaló: "¡Estamos más que felices, con esta nueva colaboración! Por fin, los fans de Las guerreras K-pop y de los sets de LEGO podrán unir sus pasiones y sumergirse en el universo de Las guerreras K-pop a través de la construcción con bricks de LEGO. La película ha conquistado al mundo entero y no podíamos esperar para trabajar con Netflix en este proyecto. ¡Esperamos que los fans estén tan emocionados con los sets como lo estamos nosotros!"

Marian Lee, directora de marketing de Netflix, comentó: "A medida que Las guerreras K-pop continúan rompiendo récords tanto dentro como fuera de la pantalla, estamos encantados de seguir expandiendo este universo en la vida real y de asociarnos con el Grupo LEGO para una nueva colección de sets bellamente diseñados y con un nivel de detalle auténtico —¡PARA LOS FANS!"

El fenómeno cultural Las guerreras K-pop ha superado los 500 millones de visualizaciones en Netflix desde su estreno el pasado mes de junio, impulsado por el cariño de los fans de todo el mundo hacia sus personajes, su música y la celebración de la cultura coreana. Entre muchos otros reconocimientos, premios y logros que han marcado récords, la música de la película continúa haciendo historia con HUNTR/X siendo el primer grupo femenino de K-pop en alcanzar el puesto número uno del Billboard Hot 100, y "Golden" es una de las primeras canciones de artistas de K-pop en ser nominada a Canción del Año en los Premios Grammy.

El primer set de LEGO de Las guerreras K-pop, que se lanzará este verano, dará vida a la querida criatura sobrenatural de la película. Diseñado para personas a partir de los 9 años, este set es ideal tanto para jugar como para exhibirse, brillando en cualquier estante. Los sets adicionales previstos para 2027 ampliarán el universo de sets de LEGO de Las guerreras K-pop con nuevas oportunidades de juego creativo.

Las guerreras K-pop sigue a las superestrellas del K-pop HUNTR/X, quienes, cuando no están llenando estadios, utilizan sus identidades secretas como cazadoras de demonios para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural constante. Juntas deberán enfrentarse a su enemigo más grande hasta ahora: un irresistible grupo de chicos rival, Saja Boys, que en realidad son demonios disfrazados.