Las ediciones de GTA 6 no son lo que esperábamos: esto es lo que incluyen las ediciones Standard y Ultimate

Grand Theft Auto 6 contará con una Edición Estándar y una Edición Ultimate

La Edición Ultimate es la versión premium que incluye una gran cantidad de características exclusivas

Al reservar cualquier edición, recibirás el paquete Vintage Vice City

Rockstar Games ha revelado oficialmente que Grand Theft Auto 6 solo contará con dos versiones en su lanzamiento: la Edición Estándar y la Edición Ultimate.

No es lo que muchos esperaban, pero existen algunas diferencias importantes entre ambas.

Si aún no te decides sobre qué edición de GTA 6 reservar, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre ambas.

Latest Videos From Watch full video here:

Precio

(Image credit: Rockstar Games)

La Edición Estándar costará 79,99 dólares, lo cual no es demasiado caro para el juego más esperado de todos los tiempos, mientras que la Edición Definitiva tiene un precio de 99,99 dólares.

Las ediciones físicas no incluyen disco

(Image credit: Rockstar Games)

Rockstar ha confirmado que quienes reserven las versiones digitales de GTA 6 podrán comenzar a precargar el juego el 12 de noviembre, siete días antes del lanzamiento del juego, previsto para el 19 de noviembre.

Sin embargo, independientemente de la versión del juego que compres, ya sea la Estándar o la Ultimate, la edición física no incluirá un disco, sino un código de descarga dentro de la caja.

Es una lástima, pero la versión física estará disponible a partir del 12 de noviembre para permitir la precarga.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¿Qué incluye la Edición Estándar?

(Image credit: Rockstar Games)

Como suele ocurrir con la mayoría de los juegos, la Edición Estándar de GTA 6 solo incluirá el juego base y ningún contenido adicional, a diferencia de su versión más premium.

¿Qué incluye la Edición Definitiva?

(Image credit: Rockstar Games)

Al ser la edición más cara del juego, la Ultimate Edition incluirá una colección exclusiva de "vehículos, armas y ropa de primera calidad, además de acción en cada esquina".

"Las recompensas de la Ultimate Edition se entrelazan en todos los aspectos de la historia de Jason y Lucía, con nuevos elementos que se van revelando al final de cada capítulo", adelantó Rockstar.

Las características exclusivas de la Ultimate Edition incluyen:

El vehículo "Gotti Cheetah" del ’95

Revólveres Hawk & Little Morgan: versiones para él y para ella de este potente revólver con el estilo clásico de Vice City, procedente del patrimonio de Vercetti, que incluyen empuñaduras con palmeras grabadas, detalles grabados y una mira de alto rendimiento

versiones para él y para ella de este potente revólver con el estilo clásico de Vice City, procedente del patrimonio de Vercetti, que incluyen empuñaduras con palmeras grabadas, detalles grabados y una mira de alto rendimiento Variantes personalizadas de armas: armas cortas personalizadas con grabados detallados para la pistola Girardi ES9 de Jason y la pistola Klose K17 de Lucía.

armas cortas personalizadas con grabados detallados para la pistola Girardi ES9 de Jason y la pistola Klose K17 de Lucía. Atuendos exclusivos al estilo de Vice City, tatuajes y más para Lucía y Jason

Vehículos del refugio de Jason: incluyen una motocicleta Dinka Enduro con toques de camuflaje militar o un kayak Crest

incluyen una motocicleta Dinka Enduro con toques de camuflaje militar o un kayak Crest La camioneta Vapid Ganado de Jason, con suspensión rebajada y modificaciones exclusivas.

Rideout Customs: un taller de modificaciones para personalizar vehículos estándar.

un taller de modificaciones para personalizar vehículos estándar. La peluquería unisex de Sara: estilos de cabello y vello facial tanto para Lucía como para Jason, además de maquillaje y manicura para Lucía.

estilos de cabello y vello facial tanto para Lucía como para Jason, además de maquillaje y manicura para Lucía. La lancha Shitzu Squalo con una caja de armas cargada de explosivos.

Tienda de ropa Stock 305: con diversos looks únicos y exclusivos para Jason y Lucía en el principal destino de Stockyard para la moda urbana de alto nivel

con diversos looks únicos y exclusivos para Jason y Lucía en el principal destino de Stockyard para la moda urbana de alto nivel Buggy VAPID Dominator del ’67: se puede guardar en el Paradise Garage de Watson Bay, que cuenta con un armario para armas y un lugar seguro para depositar los bienes robados que se van a revender

se puede guardar en el Paradise Garage de Watson Bay, que cuenta con un armario para armas y un lugar seguro para depositar los bienes robados que se van a revender Tienda de tatuajes Electric Fang: con más de 50 tatuajes para Lucía y Jason

con más de 50 tatuajes para Lucía y Jason La tienda de modificaciones de Willie el Tuerto en el lago Leonida

Goodtime Gear: una colección cápsula de ropa y accesorios inspirada en Macca el Caimán, el personaje de la exitosa serie de televisión del Estado de Goodtime

una colección cápsula de ropa y accesorios inspirada en Macca el Caimán, el personaje de la exitosa serie de televisión del Estado de Goodtime PTT Younging$ Illegal Goods Store : un complejo de pandillas en Southside, Vice City, donde puedes conseguir artículos especiales y contrabando exclusivo

: un complejo de pandillas en Southside, Vice City, donde puedes conseguir artículos especiales y contrabando exclusivo Colección de autos clásicos: localiza una variedad de autos clásicos abandonados y proyectos en construcción, y devuélveles su antigua gloria en este encargo especial del excéntrico coleccionista y mediador local, Wyman

Extras de la preventa del paquete Vintage Vice City

(Image credit: Rockstar Games)

Los jugadores que reserven o compren cualquier edición del juego antes del 20 de noviembre recibirán un código para el paquete Vintage Vice City, "una colección de artículos que nos transportan a la época en que las luces de neón brillaban con más intensidad".

El paquete Vintage City incluye:

Vehículo Vapid Stanier del ’55: se puede guardar en el garaje privado de Shore Court, cerca de Ocean Beach

se puede guardar en el garaje privado de Shore Court, cerca de Ocean Beach Atuendos y peinados: un traje vintage de lino en tonos pastel para Jason y un minivestido rojo con lentejuelas y rizos para Lucía

un traje vintage de lino en tonos pastel para Jason y un minivestido rojo con lentejuelas y rizos para Lucía Diseño del arma: inspirado en la icónica camisa de botones con estampado de palmeras de Tommy Vercetti

GTA 6 saldrá a la venta el 19 de noviembre para PS5, Xbox Series X y Series S.

Si te interesa hacer una preventa de la versión física lo antes posible, puedes consultar y guardar los enlaces de búsqueda que aparecen a continuación.

Links de GTA 6 para pre-ordenar en Estados Unidos: Amazon | Walmart | Best Buy | Target | GameStop

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!