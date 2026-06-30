Las copias físicas de GTA 6 se están vendiendo como pan caliente a pesar de la polémica por el código de descarga

Las copias físicas también son las más vendidas en varias tiendas

Y eso a pesar de la controversia en torno a la edición física del juego, que incluye un código de descarga en lugar de un disco

La edición física de Grand Theft Auto 6 es actualmente uno de los productos más vendidos en varias tiendas, a pesar de la polémica en torno al código de descarga del juego.

Como se observó en una publicación de ResetEra, en varias versiones regionales de la PlayStation Store —incluidas las del Reino Unido, EE. UU., Japón y otros países— la versión digital de GTA 6 figura en este momento como el producto más vendido.

Entre la Edición Estándar y la Edición Ultimate, parece que la Edición Ultimate, más cara —a 99,99 $ / 159,95 AU$ / 89,99 £—, también es la opción más elegida.

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Eso se refiere únicamente a la versión digital del juego para consolas PS5, y es más difícil saber qué tal les está yendo a las ediciones para Xbox.

Dicho esto, parece que las ediciones físicas también se están vendiendo muy rápido en varias tiendas, ya que GTA 6 ocupa actualmente el primer lugar en ventas en la categoría de PC y videojuegos en Amazon de EE. UU. y del Reino Unido, así como en GameStop.

Esto a pesar de que las copias físicas no incluyen un disco, sino un código de descarga digital dentro de la caja, algo que ha causado cierto revuelo entre los fans desde que se reveló la semana pasada.

Sin embargo, parece que, incluso en medio de la controversia, los jugadores están dispuestos a gastar su dinero en el juego más esperado de todos los tiempos.

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Rockstar no ha revelado por qué las copias físicas no incluirán un disco, pero una razón podría ser que el estudio está tratando de minimizar al máximo la posibilidad de filtraciones antes del lanzamiento.

GTA 6 se lanzará oficialmente el 19 de noviembre para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, pero la precarga comenzará el 12 de noviembre si decides reservarlo.

Un informe reciente sugirió que las tiendas podrían quedarse sin existencias de consolas durante la temporada navideña debido a la alta demanda y a los problemas actuales relacionados con la disponibilidad de componentes de hardware.

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