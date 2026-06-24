Las copias físicas de GTA 6 incluyen un código de descarga en la caja y los fans no están nada contentos

Las copias físicas de Grand Theft Auto 6 incluyen un código de descarga digital en lugar de un disco

Los fans que esperaban conseguir una copia física se sienten decepcionados

Uno de ellos comentó que es "una verdadera lástima para un coleccionista de copias físicas"

Las copias físicas de Grand Theft Auto 6 no incluirán un disco. En su lugar, vendrán con un código de descarga, y a algunos fans no les agrada.

Rockstar finalmente ha anunciado el precio de GTA 6 y cuándo estarán disponibles las preventas, además de revelar las dos ediciones entre las que los jugadores podrán elegir: Standard y Ultimate.

Ambas versiones están disponibles en formato físico y digital; sin embargo, el estudio ha indicado que las ediciones físicas no incluirán un disco como se esperaba, sino un código de descarga digital dentro de la caja.

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Una posible explicación para esto podría ser que Rockstar está tratando de minimizar al máximo la posibilidad de filtraciones, incluso si eso significa que las copias físicas no vendrán con un disco.

Algunos fans que estaban ansiosos por tener en sus manos una edición física del juego más esperado de todos los tiempos están molestos, por decir lo menos.

"Obviamente voy a comprar este juego, pero ¿después de 13 años de espera, esto es todo lo que reciben las ediciones físicas? ¿Un maldito código en una caja? ¿Para el juego más grande que se haya lanzado jamás, y ese es todo el esfuerzo que le están dedicando a la versión física? Estoy tan decepcionado, hombre", dijo uno.

Un usuario de Reddit escribió: "Qué decepción para un coleccionista de ediciones físicas. Ojalá empiecen a imprimir discos después del lanzamiento, pero probablemente eso sea solo una ilusión mía".

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"Esto es más que ridículo. Así que todos tienen que pagar el precio exorbitante de la versión digital sin ningún tipo de descuento. Qué medida tan patética y codiciosa", agregó otro.

Hay quienes también están pensando en no comprarlo el primer día con la esperanza de que se lance una versión en disco más adelante, pero, de nuevo, sigue existiendo el riesgo de los spoilers. Por ahora, parece que todos los jugadores tendrán una licencia digital del juego.

GTA 6 se lanzará el 19 de noviembre para PS5, Xbox Series X y Series S a un precio de 79,99 dólares para la Edición Estándar y 99,99 dólares para la Edición Definitiva.

Las descargas previas comenzarán con siete días de anticipación, el 12 de noviembre.

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