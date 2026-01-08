La primera variante de color del Joy-Con 2 llegará pronto, pero no esperes grandes cambios
Sí, es un color diferente del Joy-Con 2, claro
- Nintendo ha revelado una nueva combinación de colores para los Joy-Con 2.
- Saldrán a la venta el mismo día que Mario Tennis Fever, el 12 de febrero.
- Ya se pueden reservar en la página web de Nintendo.
¡Atención! Nintendo anunció la primera combinación de colores alternativa oficial para los Joy-Con 2.
Compatibles con Nintendo Switch 2, los nuevos Joy-Con 2 en "morado claro y verde claro" saldrán a la venta el 12 de febrero, según un anuncio oficial en la cuenta de X / Twitter de Nintendo of America.
Son prácticamente idénticos a los Joy-Con 2 rojos y azules que se incluyen con la Switch 2. La mayor diferencia, obviamente, es la combinación de colores, que cambia el rojo y el azul por una gama de colores más fríos. Tienen un aspecto muy bonito y ya se pueden reservar (en Estados Unidos) por el precio habitual de 99,99 $ / 74,99 £ en la tienda en línea de Nintendo.
Como se menciona en el tuit, los controladores Joy-Con 2 en color morado claro y verde claro saldrán a la venta el mismo día que el próximo Mario Tennis Fever. Incluso hay un nuevo tráiler general del juego de Camelot, y la verdad es que tiene muy buena pinta.
En cuanto a los Joy-Con 2, no esperes grandes cambios en el hardware. Parecen los típicos Joy-Con 2, aunque con una combinación de colores diferente. Es poco probable que esta nueva combinación de colores incluya mejoras como una mayor duración de la batería o palancas con efecto Hall, por ejemplo.
