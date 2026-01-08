La primera variante de color del Joy-Con 2 llegará pronto, pero no esperes grandes cambios

Nintendo ha revelado una nueva combinación de colores para los Joy-Con 2.

Saldrán a la venta el mismo día que Mario Tennis Fever, el 12 de febrero.

Ya se pueden reservar en la página web de Nintendo.

¡Atención! Nintendo anunció la primera combinación de colores alternativa oficial para los Joy-Con 2.

Compatibles con Nintendo Switch 2, los nuevos Joy-Con 2 en "morado claro y verde claro" saldrán a la venta el 12 de febrero, según un anuncio oficial en la cuenta de X / Twitter de Nintendo of America.

Son prácticamente idénticos a los Joy-Con 2 rojos y azules que se incluyen con la Switch 2. La mayor diferencia, obviamente, es la combinación de colores, que cambia el rojo y el azul por una gama de colores más fríos. Tienen un aspecto muy bonito y ya se pueden reservar (en Estados Unidos) por el precio habitual de 99,99 $ / 74,99 £ en la tienda en línea de Nintendo.

Como se menciona en el tuit, los controladores Joy-Con 2 en color morado claro y verde claro saldrán a la venta el mismo día que el próximo Mario Tennis Fever. Incluso hay un nuevo tráiler general del juego de Camelot, y la verdad es que tiene muy buena pinta.

En cuanto a los Joy-Con 2, no esperes grandes cambios en el hardware. Parecen los típicos Joy-Con 2, aunque con una combinación de colores diferente. Es poco probable que esta nueva combinación de colores incluya mejoras como una mayor duración de la batería o palancas con efecto Hall, por ejemplo.

