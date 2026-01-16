La presentación de 12 minutos de Capcom demuestra que Resident Evil Requiem merece la pena esperar: estas son mis 5 conclusiones principales

Capcom prometió a los fans un Resident Evil Showcase centrado en Resident Evil Requiem, tras la importante revelación de Leon S. Kennedy en el tercer tráiler de The Game Awards 2025. Aunque aún hay mucho que desconocemos sobre la novena entrega, las nuevas revelaciones son suficientes para sugerir que Requiem podría ser el mejor de la franquicia.

Es evidente que Capcom quiere mantener en secreto todo lo posible sobre la historia, las ubicaciones y los personajes que regresan en RE9. Ya sabemos que Leon volverá a Raccoon City y que los personajes de Resident Evil Outbreak aparecerán de alguna forma.

Afortunadamente, para no desvelar nada, parece que no veremos mucho más hasta el lanzamiento el 27 de febrero, y tengo que admitir que me alegro de ello.

Es cierto que el marketing del juego era muy soso y lento antes de los Game Awards 2025, pero después del Resident Evil Showcase de este año, estoy más que satisfecho con lo que Requiem tiene que ofrecer, y varias características que se han revelado, y otras omisiones, me dejan increíblemente ansioso por tener el juego en mis manos.

Nota: este artículo contiene algunas imágenes de la serie de juegos de terror que algunas personas pueden encontrar explícitas.

1. Los elegantes remates cuerpo a cuerpo de Leon S. Kennedy

Bueno, ya sabes lo que pasa después... (Image credit: Capcom)

Después de jugar casi 400 horas al remake de Resident Evil 4, debo admitir que no creía que Capcom pudiera mejorar a Leon S. Kennedy y aumentar la destreza en el combate cuerpo a cuerpo y en general de este querido personaje. Desde patadas circulares hasta paradas con cuchillo y suplexes, RE4 ofrece combates muy divertidos, lo que contribuye a su rejugabilidad.

Capcom debió de ver RE4 y decir: «No, eso no es suficiente», porque cada segundo de la revelación del juego de Leon estaba lleno de acción asombrosa, posiblemente algunos de los combates cuerpo a cuerpo más brutales y elegantes que he visto en toda la serie hasta ahora.

Mientras que el juego de Grace gira en torno al puro terror de supervivencia, Leon aplasta cráneos de zombis y decapita enemigos como si fuera un entrenamiento para él. Una vez más, estoy seguro de que aún hay mucho más que no hemos visto, pero por los breves fragmentos que hemos visto, nos espera una auténtica delicia en lo que respecta a combates intensos y elegantes.

Quizás Leon se esté convirtiendo en Dante, después de todo. Dato curioso: Devil May Cry se originó directamente a partir del desarrollo de RE4, por lo que no debería sorprenderme que Capcom esté convirtiendo a Leon en un veterano cazador de monstruos.

2. Jugabilidad en las primeras fases de desarrollo de Capcom

(Image credit: Capcom)

Capcom ya nos ha ofrecido un breve avance de Resident Evil Requiem durante su fase inicial de desarrollo, que era un juego multijugador de mundo abierto que finalmente se descartó debido a las preocupaciones sobre las preferencias de los fans.

En el Resident Evil Showcase, vimos otra versión de lo que se desarrolló para RE9, pero algo completamente diferente de su concepto multijugador inicial.

El director del juego, Koshi Nakanishi, declaró anteriormente que Capcom intentó convertir a Leon en el protagonista principal, pero decidió no hacerlo, debido a la idea de que no encajaría bien con el terror, y por si te lo perdiste, eso llevó a los fans a creer que no estaría en RE9.

Las imágenes (disponibles arriba) revelaron la jugabilidad de esos planes iniciales, destacando un estilo de terror muy espeluznante y de ritmo lento que no aparecerá en el juego final. Sin embargo, es probable que esta secuencia (o varias secuencias similares) aparezca en el juego final, pero solo cuando se juegue con Grace, y eso es muy prometedor.

Resident Evil 7 es el más aterrador de la serie, y las imágenes del juego inicial de Leon, basado en el terror, indican que las secciones de Grace en RE9 serán terroríficas.

3. Secuencias dinámicas de sigilo

(Image credit: Capcom)

El juego sigiloso es un aspecto que la franquicia ha intentado, concretamente en el remake de Resident Evil 4, pero no funciona muy bien. Muchos incluso dirían que calificar de «sigilosos» los segmentos de RE4 es inexacto, ya que los jugadores tienen poco o ningún control sobre la alerta de los enemigos.

Resident Evil Requiem parece dispuesto a mejorar eso, tanto en los segmentos de juego de Leon como en los de Grace, dando a todos los jugadores la oportunidad de sumergirse en diferentes estilos de juego.

Nakanishi afirma que RE9 presenta múltiples encuentros dinámicos, que dejan a los jugadores con una elección: enfrentarse y luchar, o huir para sobrevivir, y me imagino que los jugadores probablemente optarán más por lo segundo cuando jueguen con Grace.

Es el primer intento real de la franquicia por incorporar el juego sigiloso y, aunque solo hemos visto pequeños destellos, parece realmente impresionante.

4. Zombis que conservan la personalidad humana

(Image credit: Capcom)

Una de las revelaciones más aterradoras durante la presentación de Resident Evil es que los zombis de Requiem aún conservan personalidades humanas. Era un elemento de los enemigos que los fans especulaban en el tercer tráiler, con el zombi parlante armado con una motosierra, y parece ser la herramienta de Capcom para dar más peso a la historia y a los encuentros con los enemigos.

Verás que los enemigos continúan con las tareas a las que estaban acostumbrados en su «yo humano», como un chef en la cocina o limpiadores que siguen intentando limpiar las instalaciones. Es algo que dará lugar a encuentros con enemigos impredecibles, ya que es posible que no sepas cuál será el siguiente movimiento del enemigo.

También tengo la fuerte sospecha de que los zombis pueden ser plenamente conscientes de lo que está sucediendo internamente, pero no pueden evitar atacar a nuestros protagonistas, y las espeluznantes sonrisas con lágrimas rodando por sus rostros me hacen preguntarme qué es exactamente lo que el virus de este juego les hace a los infectados.

5. Capcom esconde una gran sorpresa relacionada con Requiem

Estás infectado, ¿verdad, León? (Image credit: Capcom)

La presentación de Resident Evil solo duró 12 minutos, incluyendo algunos anuncios relacionados con RE9 entre la revelación del juego, por lo que se puede decir que aún no sabemos mucho sobre lo que ocurre exactamente en Requiem. Lo que sí sabemos es que Elpis, sea lo que sea, juega un papel importante en la historia y en el papel de Leon S. Kennedy dentro de ella.

En el tercer tráiler y en la presentación del juego se aprecia claramente que Leon tiene una grave cicatriz en el cuello (que supongo que puede deberse al incendio del hotel Wrenwood) o que está infectado con el virus que ha contagiado a varias personas en el juego.

Capcom no ha tenido reparos en mostrarlo en varias tomas, así que, aunque su posible estado de infección puede ser una parte vital de la historia, no creo que ese sea el secreto de Leon.

Es difícil precisar de qué se trata (buen trabajo, Capcom), pero al menos está directamente relacionado con la muerte de la madre de Grace, Alyssa Ashcroft. Estoy seguro de que acabará siendo un giro importante en la trama que descubriremos a medida que avance la historia, y estoy deseando tenerlo en mis manos para desentrañar ese misterio el 27 de febrero.

