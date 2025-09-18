La piloto mexicana Regina Sirvent protagoniza el nuevo comercial de Nintendo

¿Ya viste el nuevo comercial de televisión sobre la Nintendo Switch 2? Si su respuesta fue negativa, corran a verlo, pues está diseñado y producido especialmente para el público mexicano y de Latinoamérica.

Este nuevo comercial, se centra en la conexión utilizando la funcionalidad GameChat en la consola Nintendo Switch 2 jugando la entrega más reciente de la franquicia Mario Kart, Mario Kart World, y cuenta con la participación estelar de Regina Sirvent, la primera mujer mexicana en Arca y en estar en un podio de NASCAR México.

El comercial resalta cómo la competencia, la diversión y los momentos compartidos son valores que unen tanto al automovilismo profesional como a la experiencia de juego con amigos y familia en Nintendo Switch 2. La funcionalidad de GameChat permite que un grupo de personas se comuniquen directamente mientras se divierten jugando todos juntos, a cualquier hora y en cualquier lugar.

Esta colaboración estratégica, subraya el compromiso de Nintendo por crear y compartir historias auténticas con el público de México y Latinoamérica, eligiendo a una figura que personifica la dedicación, la pasión y el espíritu de superación, siendo un referente inspirador de los deportes.

El comercial de televisión se filmó en la Ciudad en México. Contará con una versión de 30 segundos y comenzará a transmitirse en las próximas semanas, en televisión y medios digitales.