La nueva sentencia en la batalla legal de Rockstar Games significa que no se verá obligado a pagar una indemnización provisional a los empleados despedidos

Un juez ha fallado en contra de obligar a Rockstar Games a pagar una indemnización provisional a los 34 empleados despedidos después de que el sindicato IWGB acusara al estudio de represalias contra los trabajadores.

El estudio dice que acoge con satisfacción la decisión y se reafirma en su declaración inicial, en la que afirma que los empleados fueron despedidos por filtrar secretos de la empresa.

El presidente del IWGB, Alex Marshall, afirma que, a pesar de la sentencia, "aunque hoy se nos ha denegado la indemnización provisional, salimos de la vista de la semana pasada más convencidos que nunca de que un tribunal completo y sustantivo considerará que el intento calculado de Rockstar de acabar con un sindicato no solo es injusto, sino también ilegal".

¡Es oficial! Rockstar Games no se verá obligada a pagar una indemnización provisional a los 34 desarrolladores de Grand Theft Auto 6 que fueron despedidos en octubre, según ha dictaminado un juez.

Tras los despidos del año pasado, que según Rockstar se debieron a la filtración de secretos de la empresa por parte de los empleados, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña (IWGB) acusó al estudio de represión sindical. A continuación, presentó una demanda contra Rockstar y solicitó al Tribunal Laboral de Glasgow una indemnización de emergencia a principios de este mes.

Ahora, según informa Kotaku, un tribunal laboral del Reino Unido ha fallado en contra de obligar al estudio de GTA a pagar una indemnización provisional, lo que supone el primer golpe en la disputa en curso.

La sentencia establece que el tribunal "no ha podido concluir que sea probable que la razón principal del despido de los demandantes fuera su afiliación al IWGB", por lo que la batalla legal continuará.

En una declaración a GamesRadar+, un portavoz del IWGB afirmó que la sentencia "es decepcionante, pero no empaña nuestras esperanzas de obtener justicia cuando se celebre la vista completa".

"Salimos de esta audiencia, tras haber podido vislumbrar los endebles argumentos de defensa de Rockstar, sintiéndonos reafirmados en nuestra afirmación de que estos despidos no solo fueron profundamente injustos, sino también claramente ilegales», añadió el portavoz. "La jueza declaró en su fallo que: "No hay pruebas de que el demandado haya sufrido consecuencias adversas como resultado de estas publicaciones"".

Los empleados implicados en el conflicto participaban en un canal de Discord creado por el IWGB para ayudar a la organización sindical; sin embargo, Rockstar alegó que los 31 desarrolladores británicos despedidos lo fueron por filtrar información confidencial en el canal.

Posteriormente, el IWGB negó las acusaciones y acusó a Rockstar de represión sindical, lo que el estudio ha negado, y ahora lo ha acusado de "vigilar encubiertamente" a los empleados en el canal "haciéndose pasar" por un miembro del personal del sindicato.

"A pesar de que hoy se nos ha denegado la medida cautelar, salimos de la vista de la semana pasada más seguros que nunca de que un tribunal completo y sustantivo considerará que el intento calculado de Rockstar de aplastar a un sindicato no solo es injusto, sino también ilegal", declaró el presidente de la IWGB, Alex Marshall, en un comunicado a Kotaku.

"El hecho de que se nos haya concedido esta audiencia demuestra la solidez de nuestro caso y, a lo largo de los dos días que ha durado, Rockstar no ha podido respaldar las afirmaciones realizadas en la prensa ni refutar que actuó de forma injusta, maliciosa y contraria a sus propios procedimientos".

La sentencia inicial establece que Discord contaba con unos 350 miembros, entre los que se encontraban antiguos empleados de Rockstar, al menos uno de los cuales había publicado anteriormente artículos sobre la empresa en Internet.

Un portavoz de Rockstar señaló que el Discord también incluía a empleados actuales que compartían su apoyo a la sindicalización y que no fueron despedidos, reiterando su declaración inicial de que los despidos se debieron a la filtración de secretos de la empresa.

Aunque no está claro si la situación está relacionada, GTA 6 se retrasó poco después de los despidos y ahora su lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre de 2026.

«El Tribunal Laboral de Glasgow ha rechazado la solicitud de medidas cautelares presentada por el sindicato. Acogemos con satisfacción la decisión, que es coherente con la postura de Rockstar en todo momento», declaró un portavoz de Rockstar a Kotaku.

«Lamentamos haber tenido que llegar a la situación de tener que realizar despidos, pero mantenemos nuestra línea de actuación, respaldada por el resultado de esta vista».

En diciembre, el primer ministro británico, Sir Kier Starmer, también afirmó que el Parlamento del Reino Unido investigaría las acusaciones de represión sindical contra Rockstar, calificando el caso de «muy preocupante».

El IWGB representa actualmente a los empleados despedidos y la batalla legal, que acusa a Rockstar de «represalias sindicales y elaboración de listas negras», continuará.

