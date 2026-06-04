La ModRetro M64 parece la forma moderna perfecta de jugar a tus juegos clásicos de Nintendo 64

ModRetro presenta la M64, una versión moderna de la consola Nintendo 64

Es compatible con la mayoría de los juegos de N64 y admite varios tipos de mandos

Estará disponible a partir del 28 de julio por 229,99 dólares

Tengo un armario lleno de la mayoría de mis viejas consolas de videojuegos. Hay una PlayStation 1, una PlayStation 2, una Nintendo Entertainment System, una Game Boy Advance e incluso una Sega Game Gear. Pero la que siempre me ha faltado es una Nintendo 64. Ahora, hay una nueva forma de jugar a los clásicos de la N64 en hardware moderno gracias a la recientemente anunciada ModRetro M64.

De manera similar a lo que ModRetro hizo con la Game Boy mediante su popular dispositivo portátil Chromatic, la M64 es capaz de reproducir cartuchos originales de Nintendo 64, así como varios otros juegos para M64 que el fabricante lanzará junto con la consola. Estos se pueden jugar en su formato original o con una resolución mejorada a 720p, 1080p o 4K, dependiendo de tu pantalla.

A diferencia de jugar en una consola antigua, la M64 tiene algunos toques más modernos para que la experiencia sea más fluida y sencilla. Estos incluyen conectividad HDMI y USB-C, compatibilidad con actualizaciones por Wi-Fi, tiempos de arranque ultrarrápidos, funcionamiento silencioso y un práctico botón de expulsión de cartuchos.

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La M64 también es compatible con una variedad de mandos, lo que te ofrece diferentes alternativas dependiendo de cómo prefieras jugar o de lo que tengas disponible. Además del mando original de la N64, ModRetro está lanzando su propio mando de primera línea que se puede usar de forma inalámbrica y viene en colores que combinan con la consola.

Hyperkin, Retrofighters y 8Bit-Do son algunas de las otras opciones disponibles.

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: ModRetro) (Crédito de la imagen: ModRetro) (Crédito de la imagen: ModRetro) (Crédito de la imagen: ModRetro) (Crédito de la imagen: ModRetro)

La compatibilidad con los juegos también parece buena en esta etapa. Algunos sufren caídas en los fps y problemas de rendimiento, mientras que otros enfrentan dificultades más graves. Sin embargo, prácticamente todos los juegos más importantes y populares de Nintendo 64 son compatibles de alguna forma, incluyendo Goldeneye, Ocarina of Time y Super Mario 64.

Gracias a la posibilidad de ofrecer actualizaciones con el tiempo, estos problemas podrían resolverse y se podrían ofrecer aún más mejoras en el futuro. Algunas de las características previstas incluyen más opciones de procesamiento de video, efectos y filtros, mayor compatibilidad con mandos y dispositivos de entrada, y cambios en la interfaz de usuario con notificaciones y efectos de sonido en los menús.

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He tenido en mis manos una versión preliminar del M64 durante las últimas semanas y muy pronto podré compartir algunas primeras impresiones, así que no te pierdas este espacio si eres fanático de los juegos retro y te interesa una forma conveniente de jugar todos tus juegos clásicos favoritos de N64.

Ya puedes registrarte para recibir notificaciones sobre la disponibilidad del lanzamiento, aunque el envío está previsto actualmente a partir del 28 de julio. La ModRetro M64 tiene un precio de 229,99 dólares, mientras que el controlador oficial M64 Pro cuesta 89,99 dólares.

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