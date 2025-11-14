La mayor actualización de Arc Raiders desde su lanzamiento llegó, con un evento comunitario que desbloqueará un mapa completamente nuevo

Arc Raiders ha recibido hoy una importante actualización.

Un nuevo evento comunitario reta a los jugadores a donar materiales.

El mapa Stella Montis se desbloqueará una vez se cumplan ciertas condiciones.

¡La espera terminó! Arc Raiders recibió su último parche, el más importante hasta la fecha.

Y lo mejor de todo es que añade un nuevo enemigo llamado La Matriarca y un evento de desbloqueo comunitario.

El evento "Breaking New Ground" es una misión colaborativa de la comunidad que requiere donaciones de los jugadores para avanzar. Se pueden donar piezas metálicas, tela, piezas de plástico, piezas de goma y productos químicos para ganar méritos. Los méritos son una nueva moneda que se utilizará en la siguiente fase para desbloquear el siguiente mapa: Stella Montis.

La actualización North Line llegó hoy (13 de noviembre) y requiere una descarga para que Arc Raiders tenga la última versión. Ahora también puede aparecer un nuevo enemigo llamado The Matriarch en determinadas condiciones y, según Embark, «hace que la Reina parezca amigable en comparación».

Puedes leer todos los detalles de la actualización North Line en esta entrada del blog. Una vez desbloqueado el mapa Stella Montis, estará disponible The Shredder ARC. Se dice que es un enemigo de combate cuerpo a cuerpo, pero tendremos que esperar para ver lo formidable que es.

Arc Raiders es una experiencia online de pago y ya tiene confirmadas actualizaciones para noviembre y diciembre. Si acabas de empezar con este shooter de extracción, aquí tienes nuestra guía de Arc Raiders, que incluye nuevos mapas, eventos y actualizaciones importantes previstas para 2025 y más allá.

Arc Raiders ya está disponible para PC, PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.

