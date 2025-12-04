La estrategia de marketing de Resident Evil Requiem de Capcom ha sido extraña, pero por fin hemos podido echar un primer vistazo al combate

Capcom ha revelado nuevas imágenes del juego Resident Evil Requiem en la televisión japonesa.

El nuevo segmento del juego muestra combates con armas de fuego protagonizados por Grace Ashcroft, la protagonista principal.

Es posible que la campaña de marketing del juego se intensifique con la celebración de los premios The Game Awards, prevista para el 11 de diciembre.

Los detalles sobre Resident Evil Requiem han permanecido en "secreto", incluso meses después de su presentación oficial durante el Summer Game Fest 2025.

Lo que a menudo ha frustrado a los fans por la estrategia de marketing. Sin embargo, parece que eso va a cambiar a partir de ahora.

Durante un programa especial de Resident Evil emitido en la televisión japonesa (vídeo disponible más abajo), se reveló el combate de Resident Evil Requiem, en el que la protagonista principal del juego, Grace Ashcroft, se defiende de los zombis, tal y como ha descubierto el reputado filtrador AestheticGamer, también conocido como Dusk Golem, en X.

Por primera vez, se puede ver a Grace Ashcroft empuñando y disparando una pistola a un zombi antes de ser mordida y perseguida por otro agresivo devorador de carne, en una secuencia que recuerda mucho a las de Resident Evil 2. Esto pone de manifiesto los evidentes intentos de Capcom por recuperar la clásica experiencia de terror con la que los fans de toda la vida están familiarizados, ya que volvemos a visitar Raccoon City en el juego.

Aunque es probable que para muchos fans de Resident Evil, como yo, sea satisfactorio ver por fin algunas imágenes nuevas después de meses de ver la demo del juego con el enemigo acechador, el momento y el lugar de esta revelación ponen de relieve lo extraño e inusual que ha sido el ciclo de marketing de Capcom para lo que es, posiblemente, uno de sus títulos más esperados en años.

There was some new Resident Evil Requiem gameplay of a new area with Grace fighting a zombie in the Resident Evil special program that aired on Japanese television. pic.twitter.com/FToPeqi4HWDecember 3, 2025

Afortunadamente, sin embargo, el secretismo en torno al marketing podría estar llegando a su fin, ya que los Game Awards 2025 están programados para el 11 de diciembre (también presentados por Geoff Keighley), y esta revelación sugiere que se avecina una revelación aún mayor.

Capcom ya ha confirmado que a principios de 2026 se celebrará una presentación de Resident Evil, y The Game Awards 2025 es el último gran escenario en el que sería ideal realizar una revelación importante. Por lo tanto, es muy probable que el marketing se desarrolle a toda máquina, a menos, claro está, que acabemos viendo exactamente el mismo contenido, otra vez.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Me alegra que Capcom no muestre todas las cartas de Requiem, pero no los detalles

(Image credit: Capcom)

Dado que Resident Evil Requiem ya está disponible para reservar, muchos esperaban ver al menos algo más de lo que ofrece el juego en cuanto a jugabilidad y mecánica, pero no ha sido así.

Agradezco mucho que Capcom se guarde sus cartas para no estropear ni revelar demasiado de la experiencia antes de su lanzamiento el 27 de febrero de 2026, pero eso no significa que esté bien mostrar el mismo contenido durante la mayor parte del ciclo de comercialización del juego.

Aunque ha sucedido de una manera muy extraña, con una revelación aparentemente exclusiva en la televisión japonesa (tenga en cuenta que se trata de una franquicia muy querida en todo el mundo), es un paso en la dirección correcta, y estoy seguro de que se está preparando una gran revelación de personajes para los The Game Awards, seguida de una amplia muestra de jugabilidad en enero.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.