La actriz que interpreta a Lara Croft dice que la primera película de Tomb Raider, protagonizada por Angelina Jolie, es su "favorita" y que Crystal Dynamics "utilizó muchas de esas escenas" para sus audiciones para Legacy of Atlantis

La nueva intérprete de Lara Croft, Alix Wilton Regan, dice que la primera película de Tomb Raider, protagonizada por Angelina Jolie, es su "favorita".

Revela que "muchas de esas escenas" de la película se utilizaron para sus audiciones para "Legacy of Atlantis".

La actriz afirma que Crystal Dynamics quería capturar el «carisma, la confianza y la descarada actitud» de Angelina Jolie.

La actriz que da vida a la nueva Lara Croft en *Tomb Raider: Legacy of Atlantis*, Alix Wilton Regan, ha revelado que sus audiciones se basaron en escenas de la primera película de *Tomb Raider*.

En una entrevista con TechRadar Gaming durante el Summer Game Fest 2026, Wilton Regan, quien habló sobre el proceso de dar vida al personaje para la nueva «reinterpretación» del juego de 1996, compartió que su película «favorita» de la franquicia es la original de 2001, *Lara Croft: Tomb Raider*, protagonizada por Angelina Jolie.

Además de adorar la interpretación que hizo Jolie del icónico personaje de videojuegos, la actriz también dijo que la desarrolladora Crystal Dynamics «usó muchas de esas escenas» para sus audiciones.

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«Usaron muchas de esas escenas para mis segundas audiciones cuando estaba haciendo las pruebas, porque Angelina Jolie encarna el carisma, la confianza y la descarada actitud de Lara, y eso era algo que los creadores de Crystal Dynamics realmente querían capturar a medida que avanzamos hacia una nueva era de Tomb Raider», dijo Wilton Regan.

Cuando se le preguntó si los jugadores podrán reconocer algo del estilo de Jolie en su interpretación, la actriz bromeó: "Bueno, yo nunca me compararía con Angelina Jolie, pero me encantaría que alguien más me comparara con ella".

Luego describió el proceso de audición, que comenzó en una calurosa villa de montaña en Italia (muy al estilo de Lara Croft), donde grabó tres escenas, con dos tomas cada una. Después, bajó la montaña en una motocicleta hasta un pequeño café y suplicó que le dieran la contraseña del Wi-Fi; luego se quedó sentada durante «literalmente, no en sentido figurado, cinco horas» emborrachándose poco a poco con Aperol Spritz. "Que, por cierto, me encanta", agregó.

"Así que no fue ninguna molestia ver cómo se subían estas seis audiciones y se enviaban de regreso a Los Ángeles a mis agentes allí; todas eran audiciones del juego, pero eran escenas ficticias", continuó Wilton Regan.

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"Las escenas ficticias son aquellas en las que los nombres de los personajes son falsos, pero captan la esencia de lo que busca el equipo creativo; y luego, las siguientes rondas fueron una combinación de algunas escenas de las películas de Angelina Jolie y también de escenas reales del videojuego, donde pude ver que decía Lara Croft. Sin embargo, todos los demás personajes de la escena seguían teniendo nombres ficticios, así que no pude darme cuenta de con quién estaba hablando Lara en realidad".

Cuando finalmente recibió la noticia de que había conseguido el papel, Wilton Regan dijo que "gritó y se echó a llorar".

"Fue muy poco digno, pero reflejaba fielmente lo que sentía emocionalmente en ese momento", dijo.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis se lanzará el 27 de febrero de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, Nintendo Switch 2 y PC.

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