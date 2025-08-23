HoYoverse anuncia el lanzamiento de la versión 2.2 de Zenless Zone Zero

¡Atención! ¿Eres fan de Zenless Zone Zero y estás esperando la próxima versión? De ser así, llegaste al lugar indicado.

Aquí toda la información sobre "No entres dócilmente a esa buena noche", la versión 2.2 de Zenless Zone Zero, el ARPG de fantasía urbana, se va a lanzar oficialmente el 4 de septiembre. Tras frustrar la conspiración de la Asamblea de la Exacerbación, el Ministerio de Defensa envía al Batallón Óbolos a unirse a la contienda, e incorpora a las nuevas agentes Sporos y Orfia y Magas. Los proxies podrán conocer en profundidad las disputas por el poder en Nueva Eridu y descubrir el pasado del Batallón Óbolos, acompañados de aliados de confianza y todo tipo de eventos del juego.

El mayor general Lorenz estará al mando de esta operación del Ministerio de Defensa, y la coronel Isolde coordinará personalmente las maniobras de combate, lo que pondrá al rojo vivo la disputa por el poder en la Península Waifei. Además de eliminar a los miembros restantes de la Asamblea de la Exacerbación, el Batallón Óbolos tendrá como objetivo revelar una verdad que lleva mucho tiempo oculta. En esta versión se dará a conocer el misterioso pasado de Sporos y la historia que alberga en el fondo de su corazón.

Como genio de la mecánica, Sporos, una agente (atacante, eléctrico) de grado S, modificó el meca del viejo Sporos para convertirlo en un compañero de combate con una gran capacidad de fuego de supresión. Sporos se especializa en la sinergia con otros agentes atacantes para reforzar la capacidad de daño continuo del equipo. Por otro lado, la agente de grado S y capitana del Batallón Óbolos, Orfia y Magas, se especializa en el combate en equipo empleando una poderosa sinergia de láseres. Mediante la técnica especial EX, Orfia obtiene fuego contenido, y al golpear a enemigos con habilidades al consumir fuego contenido, aplica a todos los miembros del equipo el estado de objetivo fijado, que aumenta el Ataque y hace que el daño infligido por las réplicas ignoren parte de la Defensa de los enemigos. A las filas de miembros excepcionales también se suma el bangbú de grado S Mercury, que maneja un tanque en el campo de batalla para proporcionar apoyo en combate. Además, la agente Gatillo (aturdidor, eléctrico) y la agente Evelyn (atacante, ígneo) volverán a verse las caras con todos en el gachapón de la versión 2.2. Asimismo, como ejemplo de soldado extraordinaria, N.º 0: Anby también va a llevar a cabo un entrenamiento especial muy intenso. Permanezcan a la espera de la liberación de potencial de N.º 0: Anby en las próximas versiones, en las que demostrará una fuerza aún mayor.

En cuanto a los eventos de versión, el evento de defensa con bangbús «Valiente brigada bangbú» añadirá nuevos mapas, enemigos, arbustos, áreas miasmáticas y otras mecánicas. Al completar una etapa determinada, se puede obtener a Excalibú, un nuevo bangbú de grado A que antes de atacar intenta sacar una espada sagrada. Si lo consigue, ejecuta un corte contra los enemigos, y si fracasa, ejecuta un martillazo. Por otro lado, en el evento de ocio "Frenesí rítmico", se desafiará a los proxies a seguir el ritmo de temas musicales clásicos para conseguir recompensas en el juego.

En Zenless Zone Zero seguimos esforzándonos por mejorar la experiencia de los jugadores. Tras esta actualización, se podrá elegir a Belle o a Wise como protagonista antes de empezar en encargo de quedada. La versión 2.2 "No entres dócilmente a esa buena noche" de Zenless Zone Zero estará disponible el 4 de septiembre para PlayStation 5 Pro, PlayStation 5, Xbox, PC, iOS y Android. La clasificación de ESRB de este juego es "Adolescentes", y la clasificación PEGI es "12".