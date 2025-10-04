He jugado a todos los juegos más importantes que han salido recientemente y estos son los que realmente valen la pena

Sin duda, septiembre fue uno de los mejores meses para nosotros los gamers, incluyendo a los fans de PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch.

Por fin tenemos la tan esperada secuela de Hollow Knight, además de nuevas entregas de franquicias tan importantes como Borderlands y Silent Hill.

Pero, ¿qué juegos merecen realmente la pena? He jugado a todos los títulos importantes que han salido este mes y he elaborado esta lista con algunos de los más valorados de septiembre.

Cualquiera de ellos sería una opción fantástica si estás buscando algo para jugar, así que sigue leyendo para conocer mis cinco favoritos.

1. Hollow Knight: Silksong

(Image credit: Team Cherry)

Hollow Knight: Silksong ha tardado mucho en llegar, pero para los fans acérrimos de su predecesor ha merecido la pena la espera. Se trata de otro metroidvania ambientado en un pequeño y bonito reino de insectos, pero no te dejes engañar por sus adorables gráficos dibujados a mano: es tan difícil como parece.

Lleva el ya excelente combate de Hollow Knight a otro nivel con su nueva protagonista, Hornet, que cuenta con una mayor velocidad aérea y una agilidad mucho mayor. Los encuentros se desarrollan como bailes mortales mientras rebotas entre enemigos fuertes y realizas complicados ataques diagonales.

Explorar su enorme y sinuoso mapa te recompensa con nuevas mejoras, armas, personajes no jugables (NPC) amigos que puedes llevar a las peleas para que te echen una mano, y mucho más, así que si tu estrategia no tiene éxito, es importante que te tomes un descanso para explorar y volver más fuerte.

Esto es vital cuando te enfrentas a los numerosos jefes mortales, desafíos muy coreografiados que ponen a prueba todas tus habilidades. Son lo más destacado del juego y, aunque son increíblemente difíciles, dominarlos resulta muy satisfactorio.

Si te gustan los retos, Hollow Knight: Silksong es imprescindible y no hay razón para no probarlo a través de Xbox Game Pass si no estás seguro de si te gustará.

2. Sonic Racing: CrossWorlds

(Image credit: Sega)

Mira, me encanta Mario Kart World, pero su nuevo formato de mundo abierto me dejó con ganas de un buen juego de carreras de circuito a la antigua usanza, al estilo de Mario Kart 8, y sé que no soy el único. Por suerte, ahí es precisamente donde entra en juego Sonic Racing: CrossWorlds.

El desarrollador Sonic Team ha dado en el clavo con todos los elementos básicos de un gran juego de carreras de karts arcade, con juego multiplataforma completo, montones de modos y un sinfín de contenido desbloqueable que te hará volver una y otra vez. Cuenta con 24 formidables circuitos en el lanzamiento, pero la innovadora mecánica Travel Ring añade la posibilidad de teletransportarte a 15 más mientras compites, lo que te da un total de 39 pistas únicas para que no te aburras.

Sus copas Grand Prix se ven realzadas por carreras en las que tienes que cambiar entre los modos de vehículo terrestre, acuático y aéreo, y por el hecho de que cada circuito puede cambiar significativamente en la última vuelta. El manejo básico está muy pulido y es mucho más rápido que en World, con un enfoque renovado en los derrapes satisfactorios que realmente canalizan la velocidad característica de la franquicia Sonic.

Añádele una serie de pruebas contrarreloj, un modo Race Park con reglas personalizables, la posibilidad de desafiar datos fantasma y tablas de clasificación online en World Match, y elementos detallados de personalización de vehículos, y tendrás un paquete robusto que vale la pena jugar incluso si, como yo, no eres el mayor fan del erizo azul.

Incluso cuenta con una alocada selección de personajes invitados, entre los que se encuentra el ícono del ídolo virtual Hatsune Miku. ¿Cómo no te va a encantar?

3. Borderlands 4

(Image credit: 2K)

A veces solo necesitas un buen shooter a la antigua usanza, y Borderlands 4 sin duda cumple con las expectativas. Es, sin duda, la entrega más sólida de la serie en años, con un sistema de disparos absolutamente fantástico y un número aparentemente infinito de armas que saquear y disparar.

Ambientado en el nuevo planeta Kairos, también es la primera entrega verdaderamente de mundo abierto, pero el alejamiento de los entornos más pequeños encaja tan bien que nunca lo notarías. Presenta un mapa prácticamente sin fisuras con tres biomas principales por descubrir, cada uno repleto de extravagantes habitantes con los que interactuar.

La historia central es especialmente sólida, con un villano mucho más fuerte que el de Borderlands 3, y une muy bien estas tres áreas. También cuenta con un montón de referencias y caras conocidas para los fans de toda la vida, al tiempo que resulta perfectamente accesible para los recién llegados.

Por supuesto, no sería Borderlands sin montones de contenido secundario que completar, con misiones secundarias bien ritmadas y un montón de desafíos opcionales. El sólido final del juego también significa que no hay razón para dejar de jugar una vez que llegas a los créditos.

Si vas a comprar un juego este mes y quieres algo con lo que sacar el máximo partido posible, este es el tuyo.

4. Hell is Us

(Image credit: Nacon)

Hell is Us es implacablemente sombrío y, a menudo, bastante inquietante, pero innegablemente fascinante.

Ambientado en medio de una guerra civil ficticia de los años 90, te lleva a la devastada nación de Hadea en la piel de un antiguo Pacificador llamado Remi que busca desesperadamente a sus padres. Tras entrar ilegalmente en el país, pronto descubre que hay algo aún más inquietante sucediendo.

Lleno de espeluznantes criaturas sobrenaturales, te abres camino a través de un gran mundo abierto que no te lleva de la mano. No hay marcadores de objetivos que te ayuden, lo que te obliga a sumergirte por completo en tu entorno para tener éxito.

El combate es intenso, inspirado en muchos aspectos en la serie Dark Souls, pero no es tan difícil como cabría esperar. Más que el combate o los numerosos rompecabezas ambientales que te esperan, lo más destacado aquí son los personajes humanos con los que te encuentras, cuyas historias ejemplifican el horror real de la guerra.

5. Dying Light: the Beast

(Image credit: Techland)

Kyle Crane ha vuelto y no va a hacer prisioneros.

Este último juego de Dying Light comenzó como un DLC, pero rápidamente se convirtió en un proyecto independiente que bien merece tu tiempo.

Se centra en el nuevo mundo de Castor Woods, el nuevo hogar del protagonista del primer juego, Kyle Crane. Tras haber sido capturado y sometido a experimentos, Kyle Crane es ahora mitad hombre, mitad bestia, y no está especialmente contento con ello.

Te abres paso a través del entorno postapocalíptico con tu nuevo conjunto de habilidades en modo bestia, poderes grandilocuentes que convierten a un aspirante a superviviente en un depredador alfa, en una sangrienta búsqueda de venganza contra el hombre responsable de tu transformación.

Un sistema de movimiento renovado hace que el parkour entre tejados sea más satisfactorio que nunca y el gore de otro nivel convierte cada pelea en un delicioso baño de sangre.

Sin embargo, no todo consiste en arrancar cabezas de zombis, ya que tendrás que enfrentarte a poderosas quimeras en emocionantes combates uno contra uno que suponen un reto mucho más importante.

Es muy divertido, y también puedes completar toda la experiencia con hasta tres amigos en modo cooperativo, lo que lo convierte en una buena opción si quieres probar algo en grupo.