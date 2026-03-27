Hades 2, uno de nuestros mejores juegos de 2025, por fin sale a la venta para PS5 y Xbox en abril con "nuevo contenido adicional y mejoras de usabilidad"

Hades 2 llegará a PS5 y Xbox el 14 de abril

Las ediciones para PS5 y Xbox Series X se ejecutarán a 120 fotogramas por segundo

Las nuevas versiones incluirán "contenido adicional y mejoras de usabilidad"

Supergiant Games ha anunciado que su galardonado juego roguelike, Hades 2, saldrá finalmente a la venta para PlayStation y Xbox el próximo mes.

La noticia se dio a conocer durante el Xbox Partner Preview del 26 de marzo, donde el estudio confirmó que la secuela de Hades se lanzará para PS5 y Xbox Series X y Series S el 14 de abril. También estará disponible a través de Xbox Game Pass.

El lanzamiento para PS5 y Xbox sigue a la versión oficial 1.0 del juego, lanzada el año pasado para PC, Nintendo Switch y Switch 2.

El artículo continúa a continuación

El desarrollador confirmó que las versiones para PS5 y Xbox Series X funcionarán a «una velocidad ultrarrápida de 120 fotogramas por segundo» y se lanzarán junto con «contenido adicional y mejoras de calidad de vida» totalmente nuevos.

«Si ya tienes el juego, podrás disfrutar de estas novedades en un parche que se lanzará ese mismo día, y entonces publicaremos las notas completas del parche», se indicó en una publicación oficial.

Hades II - Announce Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

El contenido del parche de contenido adicional sigue siendo un misterio, pero en el nuevo tráiler, con una animación espectacular, en el que se ve a la protagonista, Melinoë, preparándose para la batalla, hay algunas pistas sobre lo que pueden esperar los jugadores.

Por ejemplo, parece que habrá una nueva escena con Heracles en las aguas termales, un lugar donde los jugadores pueden profundizar su relación con varias otras opciones románticas.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Hades 2 se ganó un lugar en la lista de Juego del Año 2025 de TechRadar Gaming gracias a su emocionante combate y jugabilidad, su llamativo estilo artístico y su banda sonora electrizante, lo que lo convierte en un digno sucesor de uno de los mejores juegos roguelike de todos los tiempos.

"Los roguelikes suelen ser un poco impredecibles para mí, pero al igual que el primer juego, Hades 2 ha logrado mantener mi atención y hacer que vuelva a jugar incluso después de horas de luchar en el inframundo", escribí.

"Sus personajes únicos y su narrativa cautivadora, inspirada en los grandes mitos griegos, y su jugabilidad dinámica, acompañada de una estructura de rejugabilidad diversa y combates contra jefes desafiantes, te mantendrán en vilo y te recompensarán por tus esfuerzos".

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.