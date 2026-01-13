GTA 6 tiene que parecerse más a GTA 4 que a GTA 5. Por favor, Rockstar, haz que conducir coches vuelva a ser como pilotar grandes barcos

¿Eres de los que espera con emoción la llegada de Grand Theft Auto 6? De ser así, no te culpamos, pues sin duda se perfila como uno de los lanzamientos más esperados en 2026, eso si realmente sale a la venta este año.

Y aunque es cierto que este año saldrán otros títulos AAA destacados, desde el tentador y misterioso The Duskbloods, exclusivo para Switch 2, hasta el éxito seguro de Marvel's Wolverine, está claro que Grand Theft Auto 6 está acaparando toda la atención.

Es inevitable que GTA 6 sea un gran éxito, independientemente de la forma que adopte y de cómo haya decidido Rockstar cambiar la fórmula de la franquicia. Por el momento, no hemos visto el juego, aunque sabemos que será un thriller al estilo Bonnie y Clyde ambientado en el bullicio soleado de Vice City. Por lo tanto, es hora de profundizar en lo que esperamos y deseamos que sea GTA 6 como juego, y para ello, lo más útil es echar la vista atrás a lo que ha venido antes.

GTA 5 es sin duda el mayor éxito de Rockstar hasta la fecha, y es fácil ver por qué. La acción es trepidante en todo momento, el escenario es brillante, divertido y decididamente absurdo, y la conducción es ágil y arcade. Independientemente del vehículo que conduzcas, los controles son precisos, predecibles y fáciles de dominar. Es el juego de GTA más fácil de jugar y, quizás, la versión más segura de Grand Theft Auto desde el punto de vista del diseño.

Solo hay que cargar GTA 4 para ver cómo ha cambiado el enfoque de Rockstar respecto al diseño de juegos y la narración a lo largo de los años. Espero que GTA 6 sea una continuación de esta evolución gradual, pero mentiría si dijera que quiero que se parezca más a GTA 5 que a GTA 4.

Hay muchos aspectos de Grand Theft Auto 4 que prefiero sin reservas a Grand Theft Auto 5, y ahora que se acerca el lanzamiento inminente de un nuevo juego de GTA, espero que Rockstar deje atrás el éxito arrollador de GTA 5 y adopte la filosofía de diseño de GTA 4.

La carrera de la bala de cañón

Para una serie que lleva el nombre de un acto de robo de vehículos, los juegos de Grand Theft Auto pueden triunfar o fracasar en función de su mecánica de conducción y de la forma en que los vehículos interactúan con el entorno. Ahora bien, la física de los coches de Grand Theft Auto 4 es muy controvertida, ya que los vehículos parecen más bien pesados barcos de vela cuando recorren las calles. A veces, los coches de carreras de gama media dan la sensación de estar intentando dirigir una bala de cañón por una pista. Y eso es lo que más me gusta de GTA 4.

Todo en GTA 4 se sustenta en un motor físico pesado y meticulosamente diseñado. Por ello, todos los coches se sienten diferentes entre sí, y se necesita bastante tiempo antes de sentirse lo suficientemente seguro como para soltar el freno y probar maniobras evasivas más arriesgadas. Así es precisamente como debe sentirse la conducción, especialmente cuando se está al volante de un sedán oxidado mientras te persigue la policía.

En comparación, la conducción de GTA 5 es ligera, flotante y más parecida a la de un juego de carreras arcade que a la de un simulador de conducción. Esto, por supuesto, atrae a más jugadores y quizás se adapta mucho mejor a la parte de GTA Online que la conducción de las carreras online de GTA 4.

Personalmente, quiero que la conducción en GTA 6 se parezca a la de GTA 4. Probablemente jugaré a este juego durante muchos años, y me gustaría esforzarme un poco antes de dominar el arte de las carreras callejeras y las huidas en vehículo.

Desde el lanzamiento de GTA 4 y GTA 5, se han producido avances significativos en la háptica de los mandos. La incorporación de un sistema físico adecuado que simule el peso de los vehículos abre un mundo de posibilidades en lo que respecta a los gatillos adaptativos. Espero que Rockstar se fije en GTA 4 a la hora de definir el manejo de los diferentes vehículos. Me encantaría que conducir un camión fuera una experiencia completamente distinta a conducir un coche deportivo de alta gama, y creo que la respuesta se encuentra en algún lugar del código único de control de vehículos de GTA 4.

Este debe ser el lugar

GTA 4 se inclinó tan completamente hacia una sensación de lugar y atmósfera, hasta el punto de que si me mostraras una captura de pantalla de cualquier acera, cualquier banco de parque aleatorio del juego, lo reconocería inmediatamente como GTA 4. Se inspiró en gran medida en el cine de los años 70, añadiendo un tono sepia de niebla y bruma a Liberty City. Cada fotograma de GTA 4 parece un póster de película, evocando The French Connection, Midnight Cowboy y el Scorsese de los años 70. Es una elección audaz y llamativa, que hace que GTA 4 destaque entre los demás juegos de la serie.

GTA 5 brilla prácticamente cuando se compara con su hermano mayor, más sombrío, apostando por las calles bañadas por el sol de California y los cuerpos perfectos llenos de botox. Dejando de lado las diferencias en el escenario, GTA 5 y GTA 4 tienen claras diferencias en cómo valoran los lugares en los que se desarrollan las historias. En GTA 4, Liberty City es inevitablemente predominante, tanto si se recorre en coche por túneles mugrientos como si se pasea por parques nublados.

Con el regreso de GTA 6 a Vice City, no estoy sugiriendo que Rockstar le aplique un filtro sepia, ni creo que sus calles deban estar definidas por una espesa niebla y un smog opresivo. Lo que me gustaría ver es una sensación real de lugar, un mayor compromiso con el escenario de GTA 6 que el que vimos en GTA 5. Debo de haber acumulado cientos de horas en Los Santos a lo largo de los años desde el lanzamiento de GTA 5, pero muy poco del carácter y la atmósfera de la ciudad se me ha quedado grabado. GTA 5 es completamente único en este sentido, y creo que es fácilmente el peor juego de Grand Theft Auto en 3D en cuanto a tener un escenario memorable y distintivo.

GTA 6 ofrecerá una versión moderna de Vice City, por lo que no se trata simplemente de empaparlo todo de neón y estética de los 80. En cambio, me gustaría que GTA 6 se inclinara por los pantanos, los espacios mugrientos entre los centros comerciales cerrados y, sobre todo, me gustaría que todo se sintiera completamente propio en términos de dirección artística. Las huellas dactilares en las gafas de sol, la condensación en las botellas de cerveza y las recreaciones realistas de la forma en que los charcos reflejan la luz simplemente no me interesan, no tanto como el ambiente y la atmósfera adecuados de una ciudad que es tan protagonista como los dos personajes principales.

El poder del amor

Lucía y Jason serán los dos protagonistas de GTA 6, y el hecho de que sean pareja ya es un paso en la dirección correcta en comparación con los tres protagonistas relativamente dispares de GTA 5. Franklin, Michael y Trevor eran personajes unidos por una vida dedicada al crimen, y el hecho de que hubiera tres protagonistas diluyó en ocasiones el peso narrativo. Nunca tuve la impresión de que los hombres se preocuparan realmente los unos por los otros, sino más bien que eran ladrones obligados a estar juntos. Al fin y al cabo, no hay honor entre ladrones, y la narrativa general de GTA 5 no logró transmitir la emoción de GTA 4.

Niko Bellic, de GTA 4, es más reflexivo y complejo, respaldado por una historia mucho más oscura y realista. Es el único protagonista, claro, pero sus relaciones se sentían más sólidas como resultado. Su lealtad hacia su primo y su sorprendente y sólida brújula moral realmente han resistido el paso del tiempo. Lucía y Jason son amantes, y creo que hay mucho más potencial para una profundidad real de los personajes desde el principio que con Franklin, Michael y Trevor.

Tendremos que esperar y ver cómo interactúan estos dos protagonistas, cómo funciona el cambio entre ellos y dónde se encuentran ambos al final de la historia. Rockstar tendrá que evocar el drama sórdido de GTA 4 para mantener mi interés, especialmente a la hora de trazar la dinámica entre los protagonistas y sus allegados.

Por supuesto, aún no hemos visto mucho de Grand Theft Auto 6, a pesar de los años de avances y tráilers. Es muy posible que GTA 6 tome una dirección completamente diferente a la de sus predecesores. Podría ofrecernos el mundo más detallado y realista que hayamos visto nunca en un videojuego, y sus coches podrían abrir un nuevo camino en cuanto a la simulación de la física y la conducción.

Rockstar, como siempre, es un enigma y rara vez hace exactamente lo que todos esperamos. Aun así, espero que el producto final tenga algo del peso, la melancolía y la contaminación de GTA 4. Lo prefiero al glamour y al «realismo» de GTA 5.

Bueno, me voy a escuchar Love Is a Long Road de Tom Petty por centésima vez en 2026.

