GTA 6 no provocará el "agujero negro" en el mundo de los videojuegos que temía; estos son los tres juegos que más espero y que se atreven a lanzarse en septiembre

Apenas hemos llegado a la mitad de 2026, y empresas como Capcom, IO Interactive y Pearl Abyss ya han lanzado títulos que han recibido excelentes críticas; pero tras el «PlayStation State of Play» de Sony y el «Summer Game Fest» que se avecinan, está claro que los jugadores solo han visto una pequeña parte de lo que ofrece el catálogo de juegos de este año.

El mayor evento de todos los lanzamientos de videojuegos y, francamente, uno de los juegos más esperados de todos los tiempos, GTA 6, sigue en camino para su lanzamiento el 19 de noviembre de 2026, si no hay más retrasos previstos por parte de Rockstar Games. Eso también explica una tendencia muy notable en los últimos anuncios de videojuegos.

Un número alarmante de editoras y desarrolladoras de videojuegos tienen la fecha de lanzamiento de sus próximos juegos fijada para septiembre, y algunas para octubre. Sin embargo, noviembre parece ser el único mes (hasta ahora, especialmente porque es probable que Nintendo haga anuncios) en el que casi no hay ningún otro lanzamiento importante de triple A.

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Está bastante claro que el objetivo de la mayoría es evitar la bomba que supone el lanzamiento de GTA 6 en noviembre, lo que ha creado inadvertidamente un calendario de lanzamientos caótico para este otoño.

Sin embargo, el lado positivo es que esto significa que la espera para el gran éxito de los videojuegos no será tan agotadora y frustrante como lo ha sido desde su anuncio en 2022, especialmente porque los títulos que están por llegar no son nada fáciles de superar.

The Blood of Dawnwalker

(Image credit: Bandai / Rebel Wolves)

Si te encantó "The Witcher 3: Wild Hunt" de CD Projekt Red, es muy probable que te interese "The Blood of Dawnwalker" de Rebel Wolves, que saldrá a la venta el 3 de septiembre de 2026. Este estudio de triple A está formado por varios exdesarrolladores de CD Projekt Red que trabajaron directamente en Wild Hunt, con el director Konrad Tomaszkiewicz ahora al mando de este próximo juego de rol de vampiros de mundo abierto.

The Blood of Dawnwalker es sin duda uno de los juegos que más espero este año, ya que parece que ofrecerá una narrativa inmersiva en la que jugarás como Coen, un protagonista mitad humano, mitad vampiro, con un giro único que permite a los jugadores explorar libremente durante el día (sin convertirse instantáneamente en polvo bajo la luz del sol).

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Según las primeras impresiones, será una gran distracción de GTA 6, ya que llegará dos meses antes de su lanzamiento.

Marvel's Wolverine

(Image credit: Marvel / Insomniac Games)

Dos semanas después del lanzamiento de *The Blood of Dawnwalker* llega *Marvel's Wolverine* de Insomniac Games. Tras el éxito de *Marvel's Spider-Man 2*, este juego se vio afectado por varias filtraciones a raíz de una grave brecha de seguridad que reveló casi todos los próximos proyectos del desarrollador, incluida una versión preliminar jugable de *Marvel's Wolverine*.

A pesar de los importantes contratiempos, Marvel's Wolverine sigue listo para su lanzamiento, que tendrá lugar el 15 de septiembre de 2026. Tras su presentación en el State of Play de PlayStation, en la que se profundizó en el combate crudo, sangriento y violento, este es un título que sin duda destacará en un año repleto de grandes lanzamientos.

Onimusha: Way of the Sword

(Image credit: Capcom)

Capcom está en plena forma, quizá en su mejor momento en décadas, gracias a los nuevos lanzamientos de sus franquicias Resident Evil y Monster Hunter en los últimos años, incluida su nueva propiedad intelectual, Pragmata.

Ahora recupera una de sus populares franquicias de PS2 con el lanzamiento de Onimusha: Way of the Sword el 25 de septiembre de 2026. Su demo estuvo disponible durante la presentación de State of Play, y después de jugarla, no tengo dudas de que será uno de los mejores juegos de 2026.

Con la llegada de este juego de acción y aventura a finales de septiembre, es la manera perfecta de cerrar lo que bien podría ser el mejor mes del año para los gamers, acercándonos cada vez más al lanzamiento más importante de todos.

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