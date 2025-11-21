Genshin Impact presenta su versión "Luna III" con nuevos personajes, festivales y misiones del Aquelarre

¡Atención! Todo está listo para la versión "Luna III" de Genshin Impact (Canción lunar, interludio: Nocturno del Lejano Norte) que llegará el próximo 3 de diciembre.

Mientras Nod Krai se prepara para la Noche Rezolunar, la historia de la región continúa desarrollándose durante esta grandiosa festividad que marca la última noche de Colombina antes de su viaje de regreso a la luna. Además de la celebración, el dragón recién nacido, Durin, debutará como personaje jugable, presentando dos formas de combate. Los jugadores también podrán desbloquear nuevas habilidades para Durin y otros personajes taumatúrgicos a través de misiones especiales relacionadas con el Aquelarre.

Tras la derrota del Cazador de la Luna, la Villa Nasha recupera su vitalidad con el ambiente festivo de la Noche Rezolunar. Los jugadores están invitados a disfrutar del festival, visitar los diversos puestos de juegos y guardar preciados recuerdos en una guía con sellos, aprovechando al máximo estos valiosos momentos antes de que Colombina emprenda su viaje a la luna. Durante la celebración, llegan visitantes inesperadas: las brujas del Aquelarre. Alice, la madre de Klee, y Nicole Reeyn, quien anteriormente había guiado al viajero a comprender la profecía de Fontaine, finalmente hacen su aparición con noticias impactantes: las fronteras de Teyvat se están volviendo inestables y extrañas "ilusiones" están apareciendo por toda Nod Krai. Los jugadores deberán unirse a Albedo, Durin y el Trotamundos para resolver este misterio. Al completar esta misión de Arconte, recibirán una recompensa por tiempo limitado de 500 Protogemas.

Otro punto destacado es Durin, un personaje Pyro de 5 estrellas y usuario de espada ligera que tiene dos formas de combate completamente diferentes, pudiendo servir como apoyo para el equipo o como un poderoso atacante. Durin era originalmente un dragón del mundo de cuento de Simulanka que adoptó forma humana gracias a la alquimia de Albedo y el traspaso de poder del corazón del dragón malvado Durin. Este origen tan especial le otorgó a Durin un poder dual: uno que refleja el alma pura de Simulanka y apoya al equipo reduciendo la RES Elemental de los enemigos e infligiendo Daño Pyro en el AdE, y el otro imbuido del poder del Abismo, el cual destaca en infligir ataques devastadores a un solo objetivo y potenciar el daño de las reacciones de Vaporización y Derretido causadas por Durin. Completar la misión legendaria de Durin revelará más secretos sobre el dragón y el Aquelarre, además de otorgar una recompensa especial para Durin.

La versión «Luna III» trae una importante actualización que presenta a los personajes taumatúrgicos, donde algunos personajes estrechamente relacionados con el Aquelarre recibirán fortalecimientos. Durin, Venti, Klee, Albedo, Mona, Razor, Fischl y Sacarosa podrán convertirse en personajes taumatúrgicos al completar las misiones de «Lecciones del Aquelarre» asignadas por Alice. Cada misión revelará una historia única relacionada con el personaje y le otorgará habilidades especiales y cambios en su constelación. Además, cuando el equipo tenga al menos dos personajes taumatúrgicos, se desbloqueará el efecto "taumaturgia: rito secreto", que aumentará significativamente las capacidades de combate del equipo. Por ejemplo, el Arconte Anemo Venti, quien tiene una profunda conexión con el Aquelarre, recuperará sus poderes ocultos después de completar su misión. Cuando su Ojo del huracán esté activo, sus Ataques Normales se convertirán en poderosas "flechas huracanadas" que pueden atravesar a los enemigos y posiblemente extender la duración del Ojo del huracán. Los jugadores pueden consultar todos los detalles de los fortalecimientos en el nuevo artilugio "Diccionario de la brujita". Además, después de completar la misión de introducción, los jugadores podrán invitar a Razor, Fischl o Sacarosa a unirse a su equipo.

Jahoda, un personaje Anemo de 4 estrellas y usuaria de arco, también se unirá a la aventura. Ella demuestra un talento extraordinario tanto en la curación del equipo como en la absorción de elementos para infligir el daño correspondiente. En los gachapones promocionales de la versión «Luna III», Durin y Jahoda debutarán en la primera mitad junto con Venti, mientras que en la segunda mitad regresarán Varesa y Xilonen.

Más eventos y festivales llegarán a la versión "Luna III". El evento "Los combatientes fervientes en una tierra nevada" llevará a los jugadores de regreso a Espinadragón, donde podrán disfrutar de minijuegos temáticos de invierno y obtener recompensas, que incluyen el arma exclusiva de 4 estrellas "Pluvioarco de la Serpiente Arcoíris", Protogemas y más. En Nod Krai, más historias e interacciones con Colombina aguardan a los jugadores en el Vergel Lunargénteo. Además, habrá una actualización en el Retrato epopéyico que incluye estelas de Klee y Albedo como recompensa.

Edén Miliastra, el modo de juego de UGC, también recibirá una nueva actualización en la versión «Luna III». El nuevo Centro de recursos de edén permitirá a los artífices compartir y conseguir libremente recursos y contenido creativo mediante la herramienta de edición. En esta versión se podrán desbloquear más recompensas, incluyendo poses divertidas, expresiones y tiradas gratuitas, además de una sala principal con ambiente invernal que los jugadores podrán obtener.

La versión "Luna III" de Genshin Impact celebrará el 3 de diciembre la Noche Rezolunar y la llegada de Durin. Con las función de almacenamiento sincronizado y el modo multijugador, los jugadores podrán disfrutar de su aventura en PlayStation®, Xbox, PC, Android e iOS. El juego ha sido clasificado T para Adolescentes por la ESRB en PS5, Xbox, PC y Google Play, y 12+ en iOS.