GeForce NOW estrena servidores RTX 5080 Blackwell: el futuro del cloud gaming ya llegó a México

¿Estás listo para vivir una experiencia gaming de otro nivel en GeForce Now? De ser así, tienes que conocer lo siguiente.

Los SuperPODs GeForce NOW con clase Blackwell RTX 5080 ya están en despliegue, desbloqueando un nuevo nivel de cloud gaming ultra potente y con calidad cinematográfica. Cabe mencionar que GeForce NOW con tecnología Blackwell estará disponible en México al mismo tiempo que en Estados Unidos, en exclusiva para los gamers mexicanos.

Los miembros de GeForce NOW Ultimate verán llegar el rendimiento de la GeForce RTX 5080 a un servidor cercano, lo que permitirá mejores experiencias en títulos como blockbuster como DUNE: Awakening, Borderlands 4, Hell Is Us, Dying Light: The Beast, Cronos: The New Dawn, Clair Obscur: Expedition 33 y muchos más.

Todos llegan con gráficos impresionantes y la latencia más baja, gracias a la tecnología NVIDIA DLSS 4 y las funciones de IA de nueva generación. Además, podrán disfrutar el nuevo modo de streaming con calidad cinematográfica, que ofrece colores vibrantes y máxima fidelidad en los dispositivos más recientes.

La nueva función Install-to-Play está expandiendo la librería en la nube a casi 4,500 juegos para los miembros Ultimate y Performance. Esta semana arranca con tres nuevos títulos, incluido el lanzamiento de Borderlands 4. GeForce NOW es la mejor manera de jugar la más reciente entrega de la franquicia Borderlands, gratis con la compra de un nuevo paquete de membresía Ultimate de 12 meses. No te pierdas las actualizaciones de servidores cada "GFN Thursday".

Blackwell al futuro

El futuro del cloud gaming ya está aquí. Con la actualización NVIDIA Blackwell RTX, GeForce NOW lleva por primera vez el rendimiento de clase GeForce RTX 5080 a la nube. Los miembros Ultimate podrán aprovechar DLSS 4 Multi-Frame Generation, mejoras de IA de última generación y una latencia ultrabaja de clic a pixel, alcanzando hasta 5K a 120 cuadros por segundo para un gameplay premium y súper responsivo.

Además, los miembros verán cómo la librería de GeForce NOW se duplica al instante. Más de 2,200 títulos de Steam autorizados por sus publishers para cloud streaming llegan hoy a la nube, con más en camino ....lo que permite a los jugadores construir y administrar su propia librería de juegos en la nube. Junto con los nuevos títulos de Install-to-Play, GeForce NOW seguirá sumando juegos listos para jugar cada semana.

Los servidores con NVIDIA Blackwell RTX ya están en todo el mundo, para que más miembros puedan empezar a streamear con un rendimiento sin precedentes en prácticamente cualquier dispositivo: PCs, Macs, Chromebooks, TVs LG (4K a 120 Hz) e incluso Steam Decks (ahora hasta 90 fps). Mantente al pendiente de las actualizaciones de GFN Thursday y revisa la página de despliegue de servidores para conocer las nuevas regiones que se van activando.

Muy pronto, los miembros Ultimate podrán disfrutar del rendimiento GeForce RTX 5080 en su región, con títulos AAA como DUNE: Awakening, Borderlands 4, Hell Is Us, Dying Light: The Beast, Cronos: The New Dawn, Clair Obscur: Expedition 33 y más, jugables con calidad definitiva. Busca la nueva sección "GeForce RTX 5080 Ready" en la app para consultar la lista completa de juegos optimizados, que se actualiza semanalmente con nuevas incorporaciones.

La actualización Blackwell RTX ya está lista para que los gamers aseguren su lugar sin descargas, sin necesidad de actualizar hardware, diversión pura por sólo $19.99 dólares al mes. O bien, los miembros pueden elegir la suscripción anual de 12 meses por $199.99 dólares, ofreciendo mayor valor por menos de $17 dólares mensuales.

Libérate con 'Borderlands 4'

Prepárate para una explosión de caos, color y diversión con el lanzamiento de Borderlands 4 en GeForce NOW. El looter shooter más salvaje de la galaxia está de regreso, presentando a cuatro nuevos Vault Hunters en una frenética cacería de loot repleta de diálogos ingeniosos y locuras de ciencia ficción, todo envuelto en el característico caos de la franquicia.

La jugabilidad sube al máximo con nuevos dobles saltos, deslizamientos, ganchos de agarre y movimientos aéreos que convierten cada enfrentamiento en un verdadero espectáculo. Explora un mundo con paisajes inmensos y eventos dinámicos sin pausa.

Crea al Vault Hunter perfecto con árboles y un arsenal de armas únicas, cada una con comportamientos y efectos distintos, ahora con un sistema de recompensas renovado en el que cada Legendaria se siente especial. Juégalo en solitario o en cooperativo con hasta tres amigos.

Disfruta este frenético looter shooter cooperativo en GeForce NOW con la actualización NVIDIA Blackwell RTX, que ofrece visuales de calidad cinematográfica, tiempos de carga ultrarrápidos y un rendimiento impresionante. Experimenta gráficos potenciados por NVIDIA DLSS 4 y juego en la nube de baja latencia transmitido desde equipos GeForce RTX 5080.

El título llega a la nube el viernes 12 de septiembre. Los gamers que actualicen o adquieran una membresía GeForce NOW Ultimate de 12 meses, entre hoy y el martes 25 de septiembre, recibirán el juego gratis, disponible para jugar en cuanto se estrene. Desata el caos por toda la galaxia con armas absurdas, humor irreverente y la acción cooperativa que han hecho de esta franquicia de looter shooters una de las favoritas de los fans.

Embárcate en un misterio bajo la luz de la luna en Nod-Krai. Genshin Impact "Versión Luna I: Canción de la Luna del Firmamento" ya está disponible en GeForce NOW para jugar al instante sin esperas, sin descargas ni actualizaciones. Vive una nueva aventura en la mágica región de Nod-Krai, donde la historia, la exploración y las batallas están marcadas por el misterioso poder de la luna.

Juega con tres nuevos personajes: Lauma, amante de los animales; Flins, llena de energía; y Aino, ingeniosa y creativa, mientras enfrentan facciones rivales, descubren secretos y dominan nuevas habilidades en un mundo lleno de criaturas peculiares e islas vibrantes. Además, recompensas de aniversario esperan a todos los que se unan.

