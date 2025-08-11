PlayStation avanza hacia un "negocio de participación basado en la comunidad", según el vicepresidente senior de Sony

El vicepresidente senior de Sony, Sadahiko Hayakawa, ha hecho algunos comentarios interesantes sobre la estrategia de juegos de la compañía.

Dijo que se está "alejando de un negocio centrado en el hardware para acercarse más a un negocio de participación comunitaria".

Esto podría significar que habrá más juegos multiplataforma para PlayStation en camino.

En una sesión de preguntas y respuestas después de la última presentación de resultados de la compañía, se le preguntó a Hayakawa sobre la inversión de Sony en varias propiedades intelectuales (PI).

"En nuestro negocio de juegos, nos estamos alejando de un negocio centrado en el hardware para acercarnos a un negocio basado en la participación comunitaria", dijo.

"Eso ha ido aumentando, así que ahora que estamos haciendo una mayor transición hacia la creación de más entretenimiento, la estabilidad de nuestro desempeño está aumentando".

En cuanto a lo que esto podría significar en términos prácticos, es probable que veamos más lanzamientos de PlayStation multiplataforma, particularmente en lo que respecta a sus ofertas de servicios en vivo.

En el caso de un juego como Helldivers 2, que se lanzará en Xbox el 26 de agosto, tiene sentido que Sony quiera maximizar sus ingresos persistentes por servicio en vivo al tener el título disponible en tantas plataformas como sea posible en lugar de solo en PlayStation 5.