Exclusiva: “Logramos hacer algo que muchos creían imposible”, afirma el CEO de Nex Playground, mientras su consola infantil, que compite con la PlayStation 5 en algunos aspectos, llega al Reino Unido

La Nex Playground es una consola pensada para niños que se presenta como una alternativa más segura que dejar que los niños usen tabletas o consolas tradicionales. Se lanzó en EE. UU. en diciembre de 2023 y, antes de su lanzamiento en el Reino Unido, hablé con los directivos de Nex sobre las funciones de privacidad del producto, sus especificaciones técnicas y el éxito de la empresa hasta la fecha.

También tenían mucho que decir sobre las ofertas actuales para los jugadores más jóvenes; Tom Kang, presidente de la empresa y director de operaciones internacionales, describió la popular plataforma Roblox como «el ejemplo perfecto de lo que no es seguro».

Nex Playground es un ecosistema cerrado que ofrece más de 60 juegos diseñados específicamente para niños de tres a 12 años. Equipado con una cámara de amplio campo de visión, se basa en controles de movimiento intuitivos detectados a través de video y procesados íntegramente en el dispositivo.

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El director ejecutivo de Nex, David Lee, me dijo que crear algo que los padres se sientan cómodos dándoles a sus hijos es la preocupación «número uno» de la empresa. «No se envía ningún video a una nube central. Todo es local. Este es un sistema cerrado, y no permitimos elementos de terceros», explicó. «No hay navegador, [...] la biblioteca está curada».

Lee también argumentó que el modelo de negocio de la empresa difiere del de la mayoría de los fabricantes de dispositivos, lo que significa que puede adaptarse mejor a lo que buscan los padres. Al principio de su ciclo de vida, algunas tabletas y muchas consolas de videojuegos se venden con márgenes reducidos o incluso con pérdidas, y los ingresos adicionales fundamentales se generan a través de las ventas posteriores de software y datos publicitarios.

Las especificaciones técnicas relativamente modestas de la Playground sugieren que se vende con márgenes considerables desde el principio, lo que elimina la necesidad de que Nex tenga que recuperar ganancias en otros ámbitos. La compra inicial incluye una biblioteca de cinco juegos, mientras que una suscripción asequible llamada Play Pass permite a los usuarios acceder a una selección cada vez mayor de títulos adicionales, y cubre los costos del desarrollo de futuros juegos.

"No estamos tratando de ofrecer compras dentro de la aplicación ni de vender anuncios", dijo Lee. "No estamos tratando de vender un nuevo juego y, ya sabes, en cierto modo estamos dejando mucho dinero sobre la mesa".

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Diseño centrado en los padres

El Nex Playground incluye una cubierta para la cámara, lo que te da mayor tranquilidad. (Image credit: Future)

Lee cree que este enfoque vale la pena y que preparará a la empresa para el éxito a largo plazo. «Nuestro negocio solo es viable si los padres resuelven sus problemas y permanecen con nosotros durante mucho tiempo», me dijo. «Tenemos que generar esa confianza, porque es la base de todo el modelo de funcionamiento».

Es un mensaje que claramente está resonando entre los padres en los Estados Unidos, donde Nex Playground ha crecido de manera constante, pasando de enviar solo 5,000 unidades a finales de 2023 a casi 700,000 el año pasado. El producto incluso fue noticia cuando superó en ventas a la PlayStation 5 Slim Digital Edition de Sony durante una semana en noviembre de 2025 (según datos de Circana Retail Tracking Service).

«Logramos hacer algo que la gente pensaba que no se podía hacer desde hacía mucho tiempo», añadió Lee. «No ha habido ningún nuevo participante en el mercado en más de 20 años, y logramos abrirnos paso. Tuvimos que recuperar algunos de los fundamentos y mantener nuestra motivación pura».

El éxito de la consola llega en un momento en el que los padres de todo el mundo están cada vez más preocupados por la seguridad de sus hijos en línea. En el Reino Unido, Roblox es la plataforma de juegos más popular entre los niños de 8 a 12 años, pero los expertos en seguridad en línea han señalado que «plantea riesgos reales para la seguridad de los niños» debido a la posibilidad evidente de que se encuentren con contenido inapropiado y se comuniquen con adultos en línea.

Alberga millones de juegos creados por otros jugadores de Roblox y ofrece las herramientas necesarias para que los usuarios puedan crear los suyos propios. Es propiedad de Roblox Corporation, una empresa que cotiza en bolsa y cuyo valor supera los 30 000 millones de dólares.

Aunque Kang reveló que respetaba la reciente introducción de cuentas basadas en la edad y controles parentales mejorados, describió la incorporación a posteriori de sistemas de protección como esos como «lo peor que se le puede hacer a una empresa».

«Son una empresa que cotiza en bolsa, y no queremos llegar a ese punto. Queremos crecer y construir esa confianza que se fortalece con el tiempo», agregó. «Por eso el crecimiento gradual es muy bueno, porque te permite hacer mejoras incrementales teniendo en cuenta la confianza y la seguridad. No es: “Oye, necesito 10 millones de usuarios la próxima semana”».

Por su parte, un representante de Roblox nos dijo que la seguridad es una prioridad para la plataforma y señaló sus numerosas funciones de protección. Estas incluyen la implementación de tecnología obligatoria de estimación de la edad facial a principios de este año (una primicia para una plataforma de juegos de su tamaño), ese nuevo sistema de cuentas basado en la edad y un conjunto de controles parentales.

Aunque ofrece la función de chat, esta se supervisa con filtros que tienen como objetivo bloquear información sensible y detectar intentos de trasladar las conversaciones a otras plataformas. La empresa también colabora con las autoridades policiales cuando es necesario.

Las reservas de la Nex Playground comienzan en el Reino Unido el 18 de mayo por 269 £, y la consola estará disponible en Amazon, Argos y Smyths Toys. Los usuarios de EE. UU. ya pueden adquirirla por 299 $ en tiendas como Amazon y Best Buy.

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