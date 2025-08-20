Sony consiente a los gamers con la expansión de su línea INZONE con nuevos productos

¿Eres gamer de corazón y amas la línea INZONE de Sony? De ser así, te tenemos noticias, pues la línea se crece con un paquete completo de productos.

Entre los nuevos modelos se encuentran los audífonos INZONE H9 II junto con los audífonos gamer INZONE E9, así como el teclado INZONE KBD-H75, el mouse INZONE Mouse-A y los mouses pads INZONE Mat-D y Mat-F, todos ellos especialmente diseñados para el juego.

Estos nuevos modelos se desarrollaron con la colaboración de Fnatic, líder en equipos de E-sports. Gracias al aporte y los conocimientos profundos de Fnatic sobre equipos de juego, como teclados y mouses, las evaluaciones de jugadores profesionales y la experiencia en productos videojuegos de Sony, estos nuevos mejorarán la experiencia de juego.

Cabe destacar, los audífonos INZONE E9 han sido aprobados por Apex Legends Global Series Year 5 Championship, estos audífonos permitirán a los jugadores profesionales concentrarse en su competencia con gran comodidad y sonido optimizado para FPS gracias a su increíble aislamiento acústico.

Audífonos INZONE H9 II – Diseñados con lo mejor para los mejores

Los audífonos INZONE H9 II son el modelo más emblemático de la línea gamer INZONE, con sonido de alta calidad y cancelación de ruido, en un diseño liviano que incluye un micrófono desmontable.

Todos y cada uno de los detalles de los audífonos H9 II, desde el audio de calidad profesional para torneos, pasando por el ajuste y la calidad del micrófono e incluso la disposición de los botones y las luces LED, se diseñaron en función de los comentarios aportados por el equipo de Fnatic para ofrecer un rendimiento profesional de alto nivel.

Los audífonos H9 II, diseñados con el controlador incluido en los nuevos audífonos inalámbricos con cancelación de ruido WH-1000XM6 de Sony, aclamados por la crítica, ofrecen claridad de espectro completo, para pasos lejanos o ruidos profundos e inquietantes.

El modelo INZONE H9 II también incorpora micrófonos de brazo cardioides altamente direccionales que capturan las voces con claridad y eliminan el ruido ambiental. Su largo brazo ajustable queda posicionado exactamente en el lugar donde lo colocas. Además, el sonido del entorno se filtra con precisión optimizada con IA, para que todos los miembros de tu equipo escuchen las voces de manera alta y clara. Asimismo, gracias a la tecnología de banda súper ancha, los audífonos INZONE H9 II ofrecen un sonido más claro y natural que los modelos anteriores, y garantizan que cada llamada se escuche de forma clara y lista para la competencia.

El modelo H9 II pesa solo 260 g e incluye una cinta rediseñada que distribuye el peso de forma uniforme para garantizar mayor comodidad durante largas sesiones de juego y partidas muy parejas.

Para sesiones de juego intensivas, el adaptador USB-C® suministrado ofrece una conexión dedicada de 2.4 GHz de latencia ultrabaja. La combinación de las tecnologías LE Audio y Bluetooth® permiten mantener una conexión simultánea para que puedas disfrutar de una experiencia de juego de baja latencia y, al mismo tiempo, seguir conectado a tu smartphone para recibir llamadas y notificaciones. Todo esto con una duración de hasta 30 horas de batería entre cargas[ La duración de 30 horas de la batería requiere de una conexión de 2.4 Ghz, la función de cancelación de ruido apagada y el chat activado]. Además, el producto incluye un estuche suave para guardar todas las piezas juntas y evitar pérdidas o daños.

Con los nuevos INZONE E9 nada interrumpe tu juego

Los INZONE E9 son los nuevos audífonos compactos con cable de la línea INZONE.

Con la sintonización de sonido desarrollada gracias a la retroalimentación de los equipos de Fnatic, los nuevos INZONE E9 garantizan que puedas detectar los pasos, las recargas y las amenazas a distancia, antes de que te atrapen.

Los audífonos INZONE E9 incorporan un diseño compacto que garantiza un ajuste perfecto con una presión mínima en los oídos. También puedes intercambiar entre las almohadillas de espuma con aislamiento de ruido o las de silicona híbrida de diferentes tamaños para usarlas con comodidad durante todo el día, ideales para diferentes entornos.

Los audífonos INZONE E9 incorporan la primera estructura totalmente cerrada para audífonos de Sony y un cuerpo sellado, lo que, en combinación con las almohadillas de espuma con aislamiento de ruido, permite ofrecer una reducción pasiva del ruido superior para lograr un sonido más preciso y definido. Ideales para cuando quieres bloquear a una multitud en un torneo profesional o simplemente las distracciones de fondo en los juegos cotidianos. El INZONE Hub para juegos de PC te permite ajustar tu perfil de audio y los niveles de ecualización con audio virtual de 7.1 canales y sonido espacial 360, para configurar el sonido según tus preferencias, con un adaptador de audio externo por USB-C.

Descubre el teclado gamer INZONE KBD-H75

El INZONE KBD-H75 es el primer teclado gamer de Sony[ El teclado INZONE KBD- H75 está disponible con disposición de teclas en inglés americano, basado en el estándar ANSI. Se agregarán más regiones en la primavera de 2026.]. El teclado ofrece una tecla de acción rápida que te permite activar o desactivar las acciones sin tener que volver a colocar las teclas en la posición de reinicio, y una tasa de sondeo de hasta 8000 Hz para una respuesta de señal ultrarrápida. ¡Esta poderosa combinación mejora toda tu experiencia de juego FPS!

Ideal para largas sesiones de juego, el diseño utiliza montaje de juntas de goma para absorber el impacto y amortiguar las vibraciones, lo que permite ofrecer una sensación más suave al presionar las teclas, y un sonido más limpio para que puedas mantenerte enfocado en el juego durante varias horas del día.

Teniendo en cuenta las devoluciones aportadas por el equipo de Fnatic, el teclado gamer INZONE KBD-H75 adopta un diseño 75%, que elimina la separación individual entre teclas para lograr un tamaño más compacto.

Además, el dial compacto permite realizar asignaciones personalizadas[ Para configurar el dial y realizar las asignaciones de las teclas de acceso directo se requiere el uso de la aplicación INZONE Hub], como el control del volumen, lo que libera espacio para movimientos rápidos y limpios del mouse. Este teclado, con estructura de aluminio mecanizado, ofrece una sensación de calidad propia de un socio a largo plazo en tu experiencia de juego.

Muévete sin esfuerzo con el mouse gamer inalámbrico INZONE Mouse-A

Este mouse ultraliviano es el equilibrio perfecto entre agilidad y rigidez. El INZONE Mouse-A se siente rápido y ligero. Tiene un peso de 48,5 g, una carcasa reforzada con microesferas de vidrio huecas que permite reducir su peso y una estabilidad que se mantiene fuerte bajo presión y juega un papel principal durante las sesiones de juego, con una batería de 90 horas.

Además, este mouse está equipado con un sensor personalizado de alto rendimiento, exclusivo de la línea INZONE, con una sensibilidad de hasta 30.000 DPI, una aceleración de hasta 70 G y una velocidad máxima de 750 IPS, que te ofrecen una precisión milimétrica con velocidades de nivel profesional.

Con una tasa de sondeo de hasta 8000 Hz, el INZONE Mouse-A ofrece un seguimiento suave y una latencia casi nula. La sintonización de señal personalizada lo mantiene estable, incluso cuando esté funcionando a su máxima tasa de sondeo.

El interruptor óptico utiliza luz para transmitir señales, lo que elimina cualquier contacto físico e incrementa significativamente la velocidad de respuesta. Esto te permite realizar acciones más rápidas durante el juego. Desde el formato hasta la respuesta al clic, el INZONE Mouse-A se diseñó teniendo en cuenta los comentarios directos de jugadores de Fnatic, y se perfeccionó a lo largo de varios prototipos para lograr un manejo que resista la presión.

Mejor rendimiento con INZONE Mat-F e INZONE Mat-D

La línea de productos INZONE incorpora dos nuevos mousepads: INZONE Mat-F e INZONE Mat-D. El modelo INZONE Mat-F ofrece un espesor de 6 mm y material SlimFlex, con la resistencia justa para ofrecer un mayor control al apuntar y un frenado del movimiento más suave, ideal para los jugadores de baja sensibilidad. La tela texturizada permite realizar micro correcciones sencillas como suficiente fricción y admite detenciones duras, algo ideal para los jugadores de baja sensibilidad que necesitan tanto delicadeza como control.

El modelo INZONE Mat-D tiene un espesor de 4 mm y se diseñó para ofrecer un deslizamiento suave y una respuesta de alta velocidad en cualquier juego del estilo de Battle Royale. La baja fricción admite movimientos rápidos y ligeros y un seguimiento sin esfuerzo, ideal para jugadores de alta sensibilidad que confían en el movimiento constante. Diseñados en colaboración con Fnatic, los modelos INZONE Mat-F e INZONE Mat-D tienen bordes bajos y costuras anti-desgaste que quedan por debajo de la superficie, para que no te molesten durante el juego y te aporten un uso consistente.

Ambos se desarrollaron teniendo en cuenta a los jugadores habituales. Cada detalle de la superficie se diseñó junto a los profesionales de Fnatic para lograr velocidad, precisión y estabilidad para juegos de primer nivel.

Nuevo color del auricular INZONE H3

El audífono gamer con cable INZONE H3 se encuentra ahora disponible en color negro, además del modelo existente en color blanco.