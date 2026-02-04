Logitech acaba de presentar unos audífonos para videojuegos sorprendentemente asequibles que, según afirma, están diseñados para ayudarte a "relajarte en cualquier lugar"

Logitech ha presentado unos nuevos audífonos inalámbricos para juegos, los G325 Lightspeed.

Cuestan 79,99 dólares/69,99 libras esterlinas y ofrecen audio de alta resolución de 24 bits.

Ya están disponibles en el sitio web de Logitech y en otros distribuidores.

La marca de hardware para videojuegos Logitech G ha presentado sus últimos audífonos inalámbricos para videojuegos, los Logitech G325 Lightspeed.

Con un precio de venta al público de solo 79,99 dólares/69,99 libras esterlinas, se trata de un nuevo modelo sorprendentemente asequible que pretende ofrecer prestaciones de primera calidad a un precio relativamente modesto. Entre sus características más destacadas se incluyen audio de alta resolución de 24 bits y un micrófono integrado sin fisuras.

Según la marca, están diseñados para que puedas «jugar y relajarte en cualquier lugar», con un diseño cómodo y elegante que se parece más a unos audífonos para escuchar música que a los típicos dispositivos para videojuegos. Además, están disponibles en tres colores: lila, negro y blanco.

En cuanto a la duración de la batería, puedes esperar más de 24 horas de uso continuo con una sola carga. Esto está muy por detrás de las impresionantes más de 300 horas que ofrecen alternativas más premium como los HyperX Cloud Alpha Wireless, pero sin duda no está mal para el precio.

Es compatible con múltiples plataformas, incluyendo PC, consolas y móviles a través del dongle inalámbrico Lightspeed o Bluetooth 5.2. Los controles integrados en los audífonos te permiten cambiar sin esfuerzo entre el dongle y el Bluetooth, lo que te permite pasar rápidamente de una sesión de juego a relajarte con música.

"Queremos que todos los jugadores disfruten de una experiencia premium", afirmó Ujesh Desai, director general de Logitech G, durante el lanzamiento. "Por eso hemos incluido tantas prestaciones en los nuevos audífonos G325. Tienen un diseño muy cómodo, una batería de larga duración, un sonido excelente y funcionan con PC, consolas y dispositivos móviles. Están diseñados para los jugadores a los que les gusta jugar en diferentes plataformas".

Ya puedes comprar los Logitech G325 Lightspeed en el sitio web de Logitech o en Argos si te encuentras en el Reino Unido.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Excelente relación calidad-precio, pero la competencia es fuerte

Unos audífonos para juegos HyperX (Image credit: Future)

El precio de 79,99 $ / 69,99 £ está sin duda en la franja más baja según los estándares de Logitech G, pero eso significa que los G325 Lightspeed tendrán que enfrentarse a una competencia bastante dura en el sector de los audífonos para juegos.

Los modelos con cable favoritos, como los HyperX Cloud III o los Razer BlackShark V2 X, rondan ese precio y es fácil encontrarlos a un precio considerablemente inferior si estás dispuesto a renunciar a la conectividad inalámbrica.

El G435 Lightspeed de Logitech también es una alternativa viable, ya que es inalámbrico y suele tener descuentos que lo sitúan en torno a los 50 $ / 30 £. Se pierde una parte importante de la duración de la batería en comparación con el G325 Lightspeed, pero se sigue disfrutando de un diseño igualmente atractivo y de la compatibilidad con múltiples plataformas.

Sin duda, estoy deseando probar este nuevo producto para ver cómo se compara con sus competidores.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.