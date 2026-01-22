FATAL FURY: City of the Wolves arranca su Temporada 2 con Kim Jae Hoon y la Legend Edition

¡La espera terminó! FATAL FURY: City of the Wolves Legend Edition ya está disponible y lo mejor es que llega con todo el contenido de las dos temporadas.

Así como lo lees, SNK Corporation ha lanzado FATAL FURY: City of the Wolves Legend Edition para marcar el inicio de la segunda temporada del juego, que incluye tanto los contenidos del Pase de Temporada 1 y del Pase de Temporada 2, así como el juego base. El especialista en Taekwondo, Kim Jae Hoon, es el primer personaje descargable de la Temporada 2 y ya está disponible, con un lanzamiento continuo de actualizaciones previsto de ahora en adelante.

Una forma fácil de iniciar en la franquicia Fatal Fury: ¡FATAL FURY: City of the Wolves Legend Edition!

El Pase de Temporada 2 contará con seis personajes, con un personaje previsto para su lanzamiento de forma mensual. La alineación de la Temporada 2 incluye a Kim Jae Hoon, Nightmare Geese, Blue Mary y Wolfgang Krauser de la serie Fatal Fury, además de dos personajes misteriosos que se anunciarán más adelante. FATAL FURY: City of the Wolves Legend Edition, que incluye el juego base junto con el Pase de Temporada 1 y el Pase de Temporada 2, está disponible por $49.99 USD y da acceso a los peleadores disponibles previamente, así como a todas las novedades de la Temporada 2 en su lanzamiento.

El Pase de Temporada 2 también se podrá adquirir de forma individual por un precio de $19.99 USD.

FATAL FURY: CotW ｜ Legend Edition Launch Trailer - YouTube Watch On

FATAL FURY: City of the Wolves es el más reciente juego de pelea de SNK, que combina controles accesibles y acción frenética con una profundidad estratégica que evoluciona cuanto más juegas. Con el nuevo y dinámico Sistema REV, un atrevido estilo artístico, el modo RPG para un jugador 'Episodes of South Town' (EOST) y otros elementos emocionantes —todo ello impulsado por el rico y legendario legado por el que Fatal Fury es tan conocido—, tanto los novatos como los veteranos pueden sumergirse fácilmente en el juego. Un esquema de control accesible para principiantes y un juego en línea fluido (respaldado por las modalidades de crossplay y código de red rollback) ayudan aún más a reducir las barreras de entrada.

La Temporada 2 continúa la legendaria evolución del juego con personajes adicionales y mejoras de equilibrio en todos los aspectos, lo que garantiza un atractivo y una accesibilidad aún mayores que antes. ¡Sé testigo del amanecer de un nuevo día en FATAL FURY: City of the Wolves!

FATAL FURY: CotW ｜ KIM JAE HOON - YouTube Watch On