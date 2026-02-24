Fallout 4: Anniversary Edition llegó oficialmente a Nintendo Switch 2
¡La espera terminó! Bethesda anunció el lanzamiento de Fallout 4: Anniversary Edition en Nintendo Switch 2.
Cabe destacar que se trata de un ganador de más de 200 premios, incluyendo el BAFTA 2016 y el D.I.C.E. 2016 a Juego del año. Por si fuera poco, Fallout 4 llega como el primer título principal de la saga Fallout en un sistema Nintendo, trayendo la experiencia completa del Yermo en modo portátil, con base, y en cada rincón irradiado que haya en medio.
Esta edición, la versión más completa de Fallout 4 disponible para los jugadores de Nintendo, celebra una década de aventuras, historias y decisiones que marcarán el futuro en la Boston posnuclear de la Commonwealth.
Fallout 4: Anniversary Edition incluye el juego base y los seis DLCs oficiales: Automatron, Wasteland Workshop, Contraptions Workshop, Far Harbor, Vault-Tec Workshop y Nuka-World.
Esta edición también incluye más de 150 piezas de contenido del Club de Creación, con armas, misiones, compañeros y opciones de asentamiento favoritos de los fans, además de contenido inédito hasta ahora.
La versión digital del juego llegará a Nintendo Switch™ 2 el 24 de febrero, pero ya puedes realizar tu reserva. La edición física (la caja con un código) estará disponible el 28 de abril de 2026.
