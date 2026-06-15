"Esto es lo máximo, y estoy encantada de estar aquí" — La nueva voz de Lara Croft habla sobre asumir su papel "más importante" hasta la fecha

Se prevé el lanzamiento de dos juegos de Tomb Raider en 2027

Ambos contarán con una nueva encarnación de Lara Croft, interpretada por Alix Wilton Regan

La actriz ha descrito el papel como "emocionante y abrumador a partes iguales"

2027 se perfila como un año enorme para los fans de Tomb Raider, ya que no llegará uno, sino dos juegos de la franquicia: Tomb Raider: Legacy of Atlantis, una reinterpretación del juego original de 1996, y Tomb Raider: Catalyst, una entrega completamente nueva.

Ambos títulos presentarán una nueva versión de la protagonista, Lara Croft, interpretada por la actriz Alix Wilton Regan. Esta representación busca conectar la serie clásica con la trilogía de tono más realista iniciada por el reinicio de 2013, creando una única versión unificada del personaje de cara al futuro.

Durante una entrevista con TechRadar Gaming en Summer Game Fest 2026, Regan habló sobre lo emocionada que está por interpretar a la icónica aventurera.

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"Me siento increíblemente afortunada de ayudar a llevar Tomb Raider a esta nueva era", comentó. "Es un momento muy emocionante para la franquicia cuando piensas que vienen dos juegos y una serie de televisión de gran escala. Me siento muy afortunada de formar parte de todo esto".

La actriz describió la tarea de encarnar a un personaje tan emblemático como algo "emocionante y abrumador a partes iguales", comparándolo con "estar en una montaña rusa en la que realmente quieres subirte porque es emocionante, pero al mismo tiempo estás un poco aterrada".

También reveló que considera este papel como el más importante de su carrera hasta ahora.

"Creo que asumir el papel de Lara Croft en Tomb Raider sería el mayor papel para cualquier actriz que trabaje en la industria de los videojuegos. No hay uno más grande. Esto es lo máximo. Es la cima, y estoy encantada de estar aquí".

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Regan explicó que no siente presión por intentar diferenciar su interpretación de las versiones anteriores del personaje.

"No me preocupa tener que diferenciarme, porque me siento muy segura de la decisión de volver a la esencia de Lara. A la Lara clásica, como se le conoce dentro del canon", señaló.

"Dentro del contexto de la Lara clásica, mi trabajo como actriz es no dejar atrás ninguna de las versiones anteriores. Tengo mucho interés en comprender, reconocer y respetar todo lo que ha existido antes dentro de la franquicia Tomb Raider; tomar los elementos más importantes, asimilarlos, procesarlos y actualizarlos para las audiencias modernas".

Tomb Raider: Legacy of Atlantis llegará a PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC y Nintendo Switch 2 el 12 de febrero de 2027, una fecha que, según Regan, "definitivamente" celebrará despierta hasta la medianoche. Por su parte, Tomb Raider: Catalyst llegará más adelante ese mismo año.

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