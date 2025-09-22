Este accesorio para videojuegos, que suele pasarse por alto, ha llevado mi experiencia de juego en PS5 y PC a un nivel completamente nuevo
Audio que nunca supe que existía
Después de casi siete años probando, analizando y revisando hardware para videojuegos, siempre había pensado que tanto mi consola como mi PC para videojuegos estaban totalmente optimizadas para mi rendimiento y configuración preferidos, salvo por algún que otro retoque ocasional para añadir modelos nuevos o actualizados, claro está.
Qué equivocado estaba hasta hace un par de meses, cuando se me ocurrió la idea de las tarjetas de sonido USB (o DAC USB, como se les llama a veces).
A menudo un accesorio fácil de pasar por alto, una tarjeta de sonido USB es algo sencillo sobre el papel: actúa como punto intermedio entre unos audífonos con cable para juegos o unos auriculares y tu PC o consola, y está diseñada para potenciar, mejorar, cambiar y elevar toda tu experiencia de audio.
No soy un snob del audio, la verdad, pero me gustan las cosas buenas de los videojuegos cuando están ahí para disfrutarlas, así que estaba dispuesto a ver qué podían ofrecer estas tarjetas y, después de probar un par, puedo decir que las ventajas son excepcionales.
El regreso a la atadura
Ansioso por ver a qué se debía tanto revuelo y, casualmente, teniendo varios audífonos con cable para videojuegos al mismo tiempo para revisar o probar, conseguí unas cuantas tarjetas de sonido USB para probarlas. Aunque reduje el tamaño de mis equipos debido a una mudanza, me comprometí a utilizar la Creative Sound Blaster X4 en mi PC con mis audífonos Sennheiser HD 550.
En la PS5 Pro, conecté la Creative Sound BlasterX G6 para usarla con unos audífonos con cable para juegos Drop + EPOS PC38X, lo que significaba que definitivamente podía utilizar los puertos de la tarjeta de sonido al máximo, tal y como estaba previsto. Aunque admito que, desde un punto de vista práctico, tener un cable de auriculares largo desde el televisor hasta el sofá no es realmente viable, mi próxima configuración de gaming y oficina me permitirá estar más cerca, y creo que ese tipo de disposición hará que un modelo con cable sea mucho más agradable.
Este es un modelo antiguo (señor), pero sigue siendo muy válido. Una cosa que ha quedado obsoleta es un simple puerto en la parte trasera: utiliza micro-USB. De todos modos, resulta que la clase es realmente permanente, y funciona como cualquier otro accesorio para juegos de esta generación y se mantiene muy bien en 2025.
Escuchar las cosas de manera diferente
Soy un gran fan de lo que Sony ha logrado en términos de audio con el PS5, y destinar parte de la potencia de la consola al Tempest 3D Audio siempre fue una decisión inteligente.
Sin embargo, parece que accidentalmente (bueno, a propósito) superé los propios esfuerzos de Sony al añadir la Creative G6 a mi configuración del PS5. Incluso con las pruebas más básicas de comparación A/B después de conectarla, quedé impresionado. Es como si hubiera abierto una puerta de audio que ni siquiera sabía que existía, y detrás de ella solo había Más Calidad de Audio.
Juegos como Death Stranding: Director's Cut, Senua’s Saga: Hellblade 2 Enhanced, el DLC de Indiana Jones e incluso Diablo 4 ahora suenan increíblemente mejor. Los detalles son más claros y definidos, los graves prácticamente no tienen nada de “suciedad” (aunque ya eran buenos antes), mientras que los medios y agudos se destacan en cualquier mezcla. Sonidos aparentemente irrelevantes, como los “ruidos de paisaje” —el crujir de las hojas, el viento en el aire— ahora se presentan de forma hermosa, y las bandas sonoras de cada juego son más contundentes que nunca.
En PC, sí siento que tengo que “ganarme” un poco esa calidad de audio, ajustando la app de Creative y lidiando con más opciones de sonido de Windows que a veces arruinan o cambian todo por defecto, pero el esfuerzo ha valido la pena. Al escuchar música clásica mientras trabajo, o usando los HD 550 en reuniones, todo suena nítido y súper claro como nunca antes. En juegos, el audio es simplemente espectacular; siento que puedo escuchar cada engrane diminuto en Frostpunk 2, sin importar dónde esté, mientras que el caos sonoro de títulos como Control o incluso Warhammer 40,000: Dawn of War 3 ahora es menos abrumador y mucho más disfrutable, con cada elemento distinguiéndose de manera brillante. Los graves también están en otro nivel.
Así que, en resumen, realmente empiezo a pensar que esta puede ser la configuración definitiva de mi setup; el audio es así de bueno. No estoy seguro de si podré mantenerme siempre atado con audífonos en cada sesión de juego —o simplemente depender de bocinas algunas veces—, pero las tarjetas definitivamente se van a quedar firmemente conectadas.
