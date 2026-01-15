Estas demos y pruebas de juegos para PSVR 2 son imprescindibles si acabas de adquirir las últimas gafas de realidad virtual de Sony

Si eres como yo, finalmente te compraste un PSVR 2 en los últimos meses y, con suerte, también conseguiste una buena oferta. Lo había estado posponiendo durante años, pero cuando el precio finalmente bajó a su nivel más bajo, me decidí, gasté poco menos de 300 libras y, en poco tiempo, estaba configurando mis nuevos y relucientes audífonos.

Luego vino la frustración habitual que traen consigo las nuevas consolas y el nuevo hardware: tuve que gastar aún más dinero para poder jugar con esa maldita cosa. Afortunadamente, hay demos gratuitas y un puñado de pruebas de juegos de PS Plus disponibles para algunos de los mejores juegos de PSVR 2.

PlayStation no hace un gran trabajo a la hora de informar de que sí, la PSVR 2 tiene demos para los suscriptores de PS Plus Premium, aunque hay que reconocer que es frustrante que no haya colecciones de demos específicas para la PSVR 2 como las había para las gafas originales de PlayStation VR.

Aun así, aquí tienes cinco demos para probar tan pronto como hayas configurado tus nuevos cascos. La mayoría de ellas se ofrecen como parte de PS Plus Premium, así que aprovecha todas las pruebas gratuitas que puedas. Sin embargo, el primer juego que aparece a continuación no requiere PS Plus para jugar, y es el que más contenido tiene. Empecemos.

Mi primer Gran Turismo

Quizás el juego más imprescindible para descargar en PSVR 2 una vez que lo tengas todo configurado sea My First Gran Turismo. Aunque técnicamente se trata de una demo de Gran Turismo 7, es algo único. Tendrás que superar algunos entrenamientos y pruebas para obtener la licencia, lo que te permitirá familiarizarte con las carreras en realidad virtual antes de pasar a las carreras completas. El contenido dura fácilmente unas cuantas horas, y puedes volver a jugar las carreras o simplemente conducir en el modo de práctica.

Gran Turismo 7 es uno de los mejores juegos de PSVR 2, y esta es una forma gratuita de probarlo, sin compromiso. Personalmente, no había jugado a ningún juego de Gran Turismo desde la época de la PS2, y hasta ahora los juegos de carreras en realidad virtual me habían parecido un poco irregulares. My First Gran Turismo ha sido el juego de PSVR 2 más cómodo, informativo y emocionante que he jugado hasta ahora, y me ha convencido totalmente para comprar Gran Turismo 7. Incluso puedes desbloquear 18 coches que se pueden transferir al juego completo. No necesitas una suscripción a PS Plus para este juego.

Moss Book 2 / Libro de musgo 2

Hay una prueba de juego de PS Plus disponible tanto para Moss como para Moss Book 2. Tienes 30 minutos para cada uno y podrás disfrutar de una experiencia única con los juegos de PSVR 2. Se trata de juegos de plataformas y puzles, y ambos son geniales. Es maravilloso ver cómo la realidad virtual puede transformar un género que lleva décadas entre nosotros, y Moss es el juego perfecto para iniciarse y sentirse cómodo con los juegos de realidad virtual.

Ayudarás a un pequeño ratón a atravesar dioramas de intrincado diseño, resolviendo puzles mientras presencias cómo se desarrolla ante tus ojos un auténtico cuento de hadas. Necesitarás PS Plus Premium para acceder a las pruebas de juegos, pero merece la pena, ya que podrás probar varios juegos antes de decidirte a comprar alguno completo.

Arizona Sunshine 2

Los dos juegos de Arizona Sunshine tienen versiones de prueba disponibles para los miembros de PS Plus Premium, y recomiendo cargar Arizona Sunshine 2 y probar los controladores PSVR 2 Sense en acción. La introducción de este juego es genial, ya que puedes usar todo un arsenal de armas, trepar por huecos e incluso acariciar a un perro. Arizona Sunshine 2 es una versión brillante y divertida del género zombi, y una que realmente empieza con fuerza.

Lo que me encanta del comienzo de Arizona Sunshine 2 es que muestra la nueva tecnología de controladores exclusiva de PSVR 2. Tienes control total sobre la recarga, el lanzamiento de granadas y mucho más. También hay un montón de opciones de comodidad, lo que te permite probar las diferencias entre los movimientos de teletransporte y los sistemas de puntería más fluidos.

Lumines Arise

Lumines Arise proviene de los desarrolladores de Tetris Effect y, al igual que este, ha sido mejorado por PSVR 2. Es difícil describir lo atractivo que resulta jugar a Lumines en realidad virtual, ya que es fácil entrar en un estado de fluidez sin siquiera darse cuenta. Los rompecabezas pulsan y laten al ritmo de una enérgica banda sonora, y los gráficos son de los mejores que se pueden encontrar en la plataforma.

Dado que Lumines Arise es un juego de rompecabezas, hay muy pocas posibilidades de que aparezca el mareo por movimiento. Solo tienes que sentarte y relajarte, mientras el mundo que te rodea evoluciona y se transforma a medida que juegas. Lumines Arise está disponible como prueba de juego de PS Plus para los suscriptores Premium.

Metro Awakening

Metro Awakening te hará temblar de miedo, aunque es un juego mucho más centrado en la acción que en el terror puro y duro. La serie Metro destaca por crear un mundo detallado y creíble, y adentrarse en él con la realidad virtual es emocionante. No verás mucha acción en los primeros 30 minutos de Metro Awakening, pero es una gran introducción que te sumerge en un entorno realista y visualmente impresionante.

Si tienes PS Plus Premium, prueba la versión de prueba de Metro Awakening. Los efectos visuales del fuego son especialmente impresionantes, al igual que el hecho de que se pueda ver el polvo en el aire y los insectos arrastrándose en la oscuridad.

También cabe destacar que muchos juegos tienen versiones, modos y actualizaciones gratuitas para PSVR 2. Resident Evil 7, Resident Evil Village y Resident Evil 4 Remake tienen versiones dedicadas a la realidad virtual sin costo adicional, y son sin duda los mejores juegos de terror de la plataforma. Hitman: World of Assassination tiene un paquete de realidad virtual que cuesta alrededor de 10 dólares/10 libras esterlinas adicionales, siempre que tengas el juego, y que te ofrece el contenido de tres juegos, completamente jugables en realidad virtual.

Por último, No Man's Sky sigue siendo muy popular y se puede disfrutar al máximo en PSVR 2. Revisa tu biblioteca actual y comprueba qué funciones de PSVR 2 están disponibles. Apuesto a que ya tienes algunos juegos de PSVR 2.

