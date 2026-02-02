Esta patente de control táctil de Sony podría indicar un futuro salto hacia la accesibilidad: "Existe un deseo de que los controles permitan diferentes configuraciones"

Una patente presentada por Sony ha revelado diseños para un control "sin botones"

Utilizaría pantallas táctiles en lugar de los tradicionales botones, d-pad y más.

Los elementos se pueden redimensionar y mover a voluntad.

Sony patentó un diseño de control que parece eliminar por completo los botones, así como el pad direccional y los joysticks.

La patente (descubierta por Insider Gaming ) se presentó el 27 de enero de 2026 y ya está disponible para consulta pública . Describe un control sin botones que, como se insinúa en la URL, podría ser un concepto preliminar para un posible control de PlayStation 6, en lugar de algo para la PS5. Tómalo con pinzas, claro está, ya que las patentes no suelen traducirse en un producto completamente terminado.

Las imágenes de la patente muestran un control con dos pantallas táctiles grandes, situadas donde se ubicarían el pad direccional, los botones frontales y los joysticks. Las pantallas táctiles se ubican a ambos lados del pad, con un botón central que las divide.

La patente también muestra que las características físicas habituales de un control ahora son elementos con los que se puede interactuar en la pantalla táctil. Los jugadores podrán asignar botones, crucetas y joysticks, así como moverlos y redimensionarlos según sus preferencias. Una imagen muestra que los elementos incluso podrían superponerse.

La sección de Antecedentes de la patente ofrece una idea de cómo un producto de este tipo podría ser beneficioso para el usuario final, desde el punto de vista de la accesibilidad.

"Una de las desventajas de los diseños actuales [de controles] puede ser la configuración fija", dice. "Por ejemplo, un diseño fijo puede ser demasiado pequeño o demasiado grande para el usuario. De igual manera, un diseño fijo puede resultar incómodo para el usuario".

Continúa afirmando que: "Existe un deseo de que los control de juegos permitan diferentes configuraciones y se adapten al tamaño de las manos sin tener que personalizar o fabricar el tamaño del control".

Sin duda, hemos visto pruebas de ello en la propia PlayStation. El control PlayStation Access, por ejemplo, es un dispositivo orientado a la accesibilidad, altamente modular y que permite una amplia gama de diseños y configuraciones.

Los controles contemporáneos también están incorporando funciones más avanzadas, como joysticks intercambiables y botones reasignables. Cabe mencionar algunos como el Victrix Pro BFG Reloaded y el Razer Raiju V3 Pro .

Queda por ver si Sony hará algo con esta patente de control sin botones. Pero sin duda es una idea interesante que, si se logra superar la pérdida de funcionalidad física que conllevan las pantallas táctiles, podría ser útil para crear distribuciones de botones orientadas a la accesibilidad sin necesidad de configuraciones de hardware personalizadas.

