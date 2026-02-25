Esta nueva misión crossover de Hitman cuenta con una estrella de gran éxito de las películas de Resident Evil

Ya está aquí la última misión gratuita de Hitman World of Assassination.

Está protagonizada por la actriz de Hollywood Milla Jovovich.

Estará disponible hasta el 24 de marzo de 2026.

La última misión Elusive Target ya está disponible para Hitman World of Assassination, y parece el preludio perfecto para el lanzamiento de Resident Evil Requiem a finales de esta semana.

Bajo el título «The Harbinger», este contenido de tiempo limitado cuenta con la participación de la famosa actriz Milla Jovovich, conocida por sus papeles en películas de ciencia ficción y acción como El quinto elemento y la saga Resident Evil.

Las películas de Resident Evil parecen ser una gran inspiración aquí, ya que la historia de la misión es una continuación de los acontecimientos de la campaña Patient Zero del juego, llena de virus. Jovovich interpreta a Lilith Devereux, la misteriosa nueva directora ejecutiva de una corporación biotecnológica ficticia, a quien los jugadores deben asesinar en el papel del protagonista, el Agente 47.

«Me meto en la piel de un personaje increíble con Lilith; es peligrosa, ambiciosa y tiene un oscuro secreto», reveló Jovovich antes del lanzamiento de la misión.

Tiene lugar en el nivel Thornbridge Manor ya existente en Hitman World of Assassination, aunque esta vez se pueden esperar algunas sorpresas nuevas.

Es gratis para los propietarios actuales de Hitman World of Assassination desde hoy, 25 de febrero, hasta el 24 de marzo. Incluso si no tienes el juego, puedes jugarlo sin costo alguno a través de la versión demo gratuita durante ese mismo periodo.

Llega junto con el paquete de contenido descargable (DLC) de pago Patient Zero Requiem Pack. Este paquete otorga acceso permanente a la misión en el modo Elusive Target Arcade, además de algunos extras, como la nueva pistola Bartoli 75S «Lucky Knight» y un elegante atuendo inspirado en el nivel.

Hitman World of Assassination, anteriormente conocido como Hitman 3, está disponible en una amplia gama de plataformas, incluyendo PC, PS5, PS4, Xbox Series X y Series S, Xbox One, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

