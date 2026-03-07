Es un 10, pero también se está pudriendo": los cinco zombis de Resident Evil Requiem de los que me gustaría ser amigo

Resident Evil Requiem ya está aquí, y nos trae algunos de los zombis más memorables de la serie hasta la fecha. Mucho más que los típicos muertos vivientes que se arrastran, esta última cepa del virus T conserva algunos de los recuerdos y características fundamentales de su huésped, lo que da lugar a una variedad de comportamientos divertidos y, en ocasiones, incluso entrañables.

Mientras los fans de Resi de prácticamente todas las redes sociales debaten acaloradamente cuál de los malvados residentes de este título es el mejor, yo he estado pensando detenidamente en todos aquellos con los que me gustaría pasar el rato.

He pasado innumerables horas explorando el enorme mapa del Centro de Cuidados Crónicos de Rhodes Hill, que está repleto de estos personajes únicos, no solo en una, sino en dos partidas completas, y me he encontrado con todo tipo de criaturas zombificadas para ofrecerte la lista definitiva.

5. El encargado de las luces (The lights guy)

Solo quiere ayudar (Image credit: Capcom)

Pros ✅ Mantiene baja tu factura de electricidad

Contras ❌ Probablemente no te dejaría encender la calefacción en invierno

Este rey preocupado por el presupuesto es uno de los primeros y más memorables zombis con los que te encontrarás.

Obsesionado con apagar todas las luces que ve, como cualquier buen amigo, se dedica por completo a garantizar que tu factura de electricidad nunca se dispare. Dejar accidentalmente todos los enchufes conectados cuando te vas de vacaciones sería cosa del pasado con él cerca, ya que te ahorraría dinero y reduciría el riesgo de volver a casa y encontrarte con un incendio.

¿El inconveniente? Si es tan obsesivo con el costo de las luces, imagínate lo enfadado que se pondría si te pillara cocinando con una placa eléctrica o intentando encender la calefacción en invierno. Este es un amigo al que no querrías invitar a la cena de Navidad, a menos que te guste especialmente comer pavo frío en un comedor a oscuras y helado.

4. El gran chef (The big chef)

Gordon Ramsay tiene competencia (Image credit: Capcom)

Pros ✅ Te preparará deliciosas comidas ✅ Súper resistente

Contras ❌ Nunca lava los trastes

Desde un zombi que probablemente sería anti-cocina hasta el propio maestro cocinero, el siguiente en mi lista es el fornido ayudante de cocina del Centro de Cuidados.

Cortando rítmicamente una pila de carne sospechosa mientras de vez en cuando echa trozos en una olla de sopa roja que tiene un aspecto delicioso (el color es el resultado de una base de tomate, supongo), querrás tener a este tipo en tu agenda la próxima vez que planees una cena.

Desde atractivos aperitivos hasta completas comidas de tres platos, se encargaría de todo lo relacionado con la cocina. Además, es obvio que es bastante fuerte, lo que le ayuda a cortar con facilidad incluso los ingredientes más duros.

Mi única preocupación es que no creo que sepa preparar platos vegetarianos y, a juzgar por el estado de su cocina en el juego, no es precisamente un fanático de limpiar después de servir la comida.

3. El zombi de la limpieza (The cleaning zombie)

"Fuera, maldita mancha" (Image credit: Capcom)

Pros ✅ Mantiene todo ordenado ✅ Puede pulir cualquier superficie

Contras ❌ Perfeccionista

El antídoto perfecto para el desorden del chef es, por supuesto, la zombi de la limpieza que habita en el baño de al lado.

Fregando un espejo sucio y rodeada de una gran cantidad de productos de limpieza, no descansaría hasta que incluso las secuelas de la fiesta más agitada estuvieran limpias.

Tampoco tendrías que preocuparte por tener compañeros de piso perezosos. Invítala a tu casa y puedes estar seguro de que incluso la ducha más sucia quedará completamente limpia, poniendo fin a una fuente habitual de discusiones y frustraciones.

Sin embargo, es un poco perfeccionista y probablemente le interese mucho más asegurarse de que todo quede impecable que salir contigo.

2. El cadáver de la construcción (The construction cadaver)

La seguridad es primero (Image credit: Capcom)

Pros ✅ Certificado para manejar carretillas elevadoras ✅ Puede realizar sus trabajos de bricolaje

Contras ❌ Opera maquinaria pesada por la noche

Hay un puñado de estos trabajadores de la construcción convertidos en zombis a lo largo de Requiem, y no puedo evitar pensar en lo útil que sería tener uno en mi agenda de contactos.

Despídete de los presupuestos abusivos por trabajos ocasionales, ya que este tipo estaría encantado de ayudarte a montar una estantería de Ikea o a reparar ese molesto agujero en la cerca. Hacer todo de forma segura es su prioridad número uno (como demuestra su compromiso con el uso de un casco), por lo que puedes confiar en él para evitar lesiones.

Como cualquier otro obrero, se lo pasará en grande en el bar y probablemente se beberá unas cuantas pintas como no te imaginas. Solo te advierto que tu horario de sueño puede verse afectado por tu amistad, ya que en el juego vemos que no tiene ningún reparo en manejar maquinaria pesada como excavadoras en mitad de la noche.

1. La diva no muerta (The undead diva)

Es un 10, pero también está en decadencia (Image credit: Capcom)

Pros ✅ Precioso canto ✅ Gran sentido de la moda

Contras ❌ Tiene que ser el centro de atención

Este ícono absoluto es sin duda la zombi más elegante del juego. Vestida con un elegante vestido de inspiración gótica, probablemente sea una influencer a tiempo completo cuando no está aterrorizando a la protagonista Grace Ashcroft, y estaría en lo más alto de mi lista de personas a las que invitaría a salir por la noche.

Cuando no están tomándose selfis juntas, no tiene miedo de mostrar su talento para el canto, lo que la convierte en la compañera perfecta para cantar a todo pulmón en el karaoke después de tomarse unos cuantos cócteles brillantes. Su juego en TikTok también es sin duda de sobresaliente, así que prepárate para ver un montón de vídeos geniales de la noche.

Por desgracia, necesita ser el centro de atención, lo que podría provocar discusiones si intentas añadirla a tu grupo de amigos actual.

