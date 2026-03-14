Es difícil igualar la calidad de Resident Evil 4, pero Capcom lo ha conseguido con Resident Evil Requiem; solo le falta un pequeño detalle para alcanzar la perfección

Resident Evil Requiem, de Capcom, ha llegado con gran éxito, convirtiéndose en el juego más vendido de la franquicia, con más de cinco millones de copias vendidas en menos de una semana. Requiem ha recibido una acogida muy positiva por parte de la crítica y los aficionados, y se puede decir sin temor a equivocarse que es uno de los mejores juegos de la franquicia.

Sin embargo, yo iría un paso más allá. Resident Evil Requiem se sitúa junto a Resident Evil 4 (2005) como las dos mejores entregas de la franquicia. Es una tarea difícil de lograr, teniendo en cuenta el éxito que tuvo el RE4 original y que sigue teniendo a través de su remake Resident Evil 4 (2023).

Tanto el RE4 original como su remake ejecutan elementos de survival horror y acción de forma fenomenal de principio a fin, pero se inclinan mucho más hacia la acción que hacia el terror. Requiem toma ambos elementos y los combina casi a la perfección, proporcionando a los jugadores múltiples momentos de miedo, pero también de repentina euforia y emoción.

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(Image credit: Future / Isaiah Williams / Capcom)

Normalmente, los protagonistas duales y los dos tonos distintos en un mismo juego no siempre funcionan, lo que a veces da lugar a una experiencia confusa, pero Capcom lo ha clavado.

Jugar como Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy te ofrece lo mejor de ambos mundos: las secciones de Grace están llenas de puro terror, ya que luchas con uñas y dientes para sobrevivir contra enemigos peligrosos y mortales. En las secciones de Leon, te encuentras básicamente en un simulador de Doom, acabando con zombis con estilo y sin esfuerzo.

Lo más importante es que Requiem cuenta con el mejor combate de la franquicia hasta la fecha y, aunque el juego no es corto (y ya tiene un gran valor de rejugabilidad), le falta un modo clave que aprovecharía al máximo ese combate y sería la guinda del pastel de un juego increíble.

Nota: este artículo contiene algunas imágenes de la serie de juegos de terror que algunas personas pueden encontrar explícitas.

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Los mercenarios cooperativos son imprescindibles en Resident Evil Requiem

(Image credit: Capcom)

Con el chico de oro de Capcom, Leon S. Kennedy, en su mejor momento como veterano experimentado en Requiem, el combate da un paso significativo por encima del remake de Resident Evil 4 y de cualquier otra entrega de la franquicia.

Las animaciones son muy contextuales, y los jugadores a menudo pueden encontrar nuevas animaciones de combate en partidas posteriores, en particular las ejecuciones con pistola de Leon o las espantosas patadas que aplastan cabezas contra la pared. Algunas de estas ejecuciones son poco frecuentes y requieren una posición específica, aturdir al enemigo y dependen de la salud restante del enemigo.

Es muy satisfactorio llevarlas a cabo, pero Requiem me dejó con ganas de enfrentarme a más enemigos con Leon antes de que aparecieran los créditos finales del juego. Ahí es precisamente donde entra en juego el nuevo modo minijuego anunciado por Capcom, y espero que sea un nuevo modo cooperativo de mercenarios, porque Requiem lo necesita desesperadamente.

(Image credit: Capcom)

El último modo de juego cooperativo mercenarios de la franquicia Resident Evil entre las entregas principales fue en Resident Evil 6. Desde entonces, Capcom solo se ha ceñido a los mercenarios para un jugador, con Resident Evil Village y el remake de Resident Evil 4.

Los mercenarios para un solo jugador seguirían siendo una incorporación increíble para Requiem, ya que serían una forma eficaz de satisfacer a jugadores como yo, que buscamos combates más divertidos, y podrían incluir personajes clásicos que no aparecieron en el juego principal.

Sin embargo, creo que Capcom se haría un flaco favor al dejar fuera la funcionalidad cooperativa, especialmente teniendo en cuenta que Requiem iba a ser un juego multijugador de mundo abierto durante su desarrollo. Es una forma muy fácil para Capcom de sacar provecho del éxito del juego, ya que los jugadores que vuelven a jugar con amigos proporcionarían un valor de rejugabilidad casi infinito.

Los mercenarios cooperativos funcionaron muy bien en Resident Evil 5 y, aunque era de esperar en ese título debido a su plantilla cooperativa del juego principal, no creo que sea demasiado difícil para Capcom replicarlo con Requiem.

Afortunadamente, pronto tendremos una respuesta, ya que el director del juego, Koshi Nakanishi, ha declarado que el modo minijuego debería llegar en mayo de 2026. Esperemos que Capcom no deje pasar una oportunidad tan grande.

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